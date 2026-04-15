我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

28元的奧運門票？洛杉磯人：根本買不到、還要付24%服務費

靠「老鼠愛大米」海撈1.7億人民幣 男星爆躺著過一輩子

28元的奧運門票？洛杉磯人：根本買不到、還要付24%服務費

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為洛杉磯奧運紀念體育場。（路透）
圖為洛杉磯奧運紀念體育場。（路透）

2028年洛杉磯奧運（LA28）門票4月2日起開放當地居民預購，然而，不少洛杉磯市民對高票價與額外服務費表達不滿。

衛報13日報導，洛杉磯奧運此前針對南加州地區（多數賽事舉辦地）及將承辦激流輕艇與壘球賽事的奧克拉荷馬市居民，釋出一批預售抽籤名額。門票價格從28美元起，最高可達數千美元不等。

然而，多數民眾反映，最便宜的28美元門票迅速售罄，特別是體操、田徑等熱門項目幾乎難以購得，最終只能選擇價格大幅攀升的票種。此外，購票時還需支付高達24%的服務費，主辦方表示，此費用將用於賽事期間的客服等必要支出。

洛杉磯居民凱西（Kathy Dorn）表示，她在4月3日上午登記抽籤購票時，對價格感到意外，並擔心較晚時段的購票者選擇更少。「我那個時段大部分體操門票已經售罄，沒想到會這麼快賣光。整體來說價格偏高，而且似乎沒有為後面時段釋出新票，讓人更加沮喪。」

最終，凱西花費約1200美元購買韻律體操、競技體操預賽以及帆船決賽門票。她原本想看游泳比賽，但看到價格後放棄，「我不想為一場兩小時的比賽支付558美元一張票。」

另有一名洛杉磯居民向NBC電視台表示，他購買8張田徑賽門票共花費1.1萬美元，其中近400美元為服務費。

購票者東尼（Tony Anthony）表示：「我們沒有買最頂級座位，但每張票也要1000美元左右。你會聽到『最低28美元』的宣傳，但實際上根本買不到。」

針對民眾對票價過高的質疑，洛杉磯奧運執行長胡佛（Reynold Hoover）回應指出，大多數28美元門票已售予南加州與奧克拉荷馬市居民。「這次預售相當成功，數十萬張史上最低價的奧運門票已被當地居民購得。」

洛杉磯奧運發言人吉吉・古鐵雷斯（Gigi Gutierrez）則表示，游泳、足球等熱門賽事票價與其他頂級體育賽事相當。「我們已在本次當地預售中盡量增加28美元門票比例，確保居民有最大機會購得。同時也提供較實惠票種，以平衡最佳座位較高的價格。」

奧運 洛杉磯 洛杉磯奧運

上一則

4月15日星座運勢 射手運勢甚佳 雙魚感情甜蜜

延伸閱讀

波士頓看世界盃 火車票價飆漲4倍

波士頓看世界盃 火車票價飆漲4倍
洛杉磯高檔餐廳Somni吃一頓要1600元 訂位仍搶破頭

洛杉磯高檔餐廳Somni吃一頓要1600元 訂位仍搶破頭
迪士尼門票數十年暴漲逾40倍 遊客偷渡孩童入園

迪士尼門票數十年暴漲逾40倍 遊客偷渡孩童入園
迪士尼門票數暴漲 家長籃中偷渡小孩入場 網友評論亮了

迪士尼門票數暴漲 家長籃中偷渡小孩入場 網友評論亮了

熱門新聞

4生肖下半生運勢看漲。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alena Darmel）

年輕時打好基礎 4生肖下半生運勢看漲「愈老愈幸福」

2026-04-09 22:25
今年四大生肖在事業與財務上取得明顯突破。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tima Miroshnichenko）

不再迷途鬼打牆 4生肖馬年運勢轉強「升遷加薪機會倍增」

2026-04-12 00:25
即便樹木就長在家門外，所有權也不一定屬於屋主，在美國未經許可修剪樹木會被罰款，因此做任何動作前最好先了解當地規定或提交申請。修剪樹木示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Zack Masters）

加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

2026-04-13 22:30
四生肖近期財運表現突出，如春筍初生。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

四生肖財運如春筍拔節 機會湧來直抵財富新高峰

2026-04-13 00:25
三生肖女性因有著自己獨特的婚姻經營哲學，讓另一半死心塌地相伴一生。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alexy Almond）

婚姻並非一帆風順 三生肖女馭夫有道「情感更升溫」

2026-04-06 23:25
3星座抗壓性很強大。示意圖。（圖／123RF）

吃苦當吃補 3星座「抗壓性」強大 他隨性又愛玩竟上榜

2026-04-12 22:25

超人氣

更多 >
郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴
只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元

只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元
華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場

華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場
馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由

馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由
史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我

史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我