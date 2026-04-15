28元的奧運門票？洛杉磯人：根本買不到、還要付24%服務費

圖為洛杉磯奧運紀念體育場。（路透）

2028年洛杉磯奧運 （LA28）門票4月2日起開放當地居民預購，然而，不少洛杉磯市民對高票價與額外服務費表達不滿。

衛報13日報導，洛杉磯奧運 此前針對南加州地區（多數賽事舉辦地）及將承辦激流輕艇與壘球賽事的奧克拉荷馬市居民，釋出一批預售抽籤名額。門票價格從28美元起，最高可達數千美元不等。

然而，多數民眾反映，最便宜的28美元門票迅速售罄，特別是體操、田徑等熱門項目幾乎難以購得，最終只能選擇價格大幅攀升的票種。此外，購票時還需支付高達24%的服務費，主辦方表示，此費用將用於賽事期間的客服等必要支出。

洛杉磯居民凱西（Kathy Dorn）表示，她在4月3日上午登記抽籤購票時，對價格感到意外，並擔心較晚時段的購票者選擇更少。「我那個時段大部分體操門票已經售罄，沒想到會這麼快賣光。整體來說價格偏高，而且似乎沒有為後面時段釋出新票，讓人更加沮喪。」

最終，凱西花費約1200美元購買韻律體操、競技體操預賽以及帆船決賽門票。她原本想看游泳比賽，但看到價格後放棄，「我不想為一場兩小時的比賽支付558美元一張票。」

另有一名洛杉磯居民向NBC電視台表示，他購買8張田徑賽門票共花費1.1萬美元，其中近400美元為服務費。

購票者東尼（Tony Anthony）表示：「我們沒有買最頂級座位，但每張票也要1000美元左右。你會聽到『最低28美元』的宣傳，但實際上根本買不到。」

針對民眾對票價過高的質疑，洛杉磯奧運執行長胡佛（Reynold Hoover）回應指出，大多數28美元門票已售予南加州與奧克拉荷馬市居民。「這次預售相當成功，數十萬張史上最低價的奧運門票已被當地居民購得。」

洛杉磯奧運發言人吉吉・古鐵雷斯（Gigi Gutierrez）則表示，游泳、足球等熱門賽事票價與其他頂級體育賽事相當。「我們已在本次當地預售中盡量增加28美元門票比例，確保居民有最大機會購得。同時也提供較實惠票種，以平衡最佳座位較高的價格。」