我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州華人賞櫻遇這一幕 不少人憤然離場

福斯主播專訪曝川普親口說：伊朗戰爭「結束了」

10款電動車買氣暴增 這品牌二手車銷售增幅超過1000%

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
油價和新車價格的飆升帶動電動車需求大漲，不少品牌的二手電動車銷售暴增。電動車示意...
油價和新車價格的飆升帶動電動車需求大漲，不少品牌的二手電動車銷售暴增。電動車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Michael Fousert）

隨著新車價錢和油價不斷攀升，人們對二手電動車的興趣也日益濃厚；汽車網站CarGurus.com的最新報告指出，二手電動車在今年第一季的銷售量比去年同期增加將近30%；汽車服務和技術供應商Cox Automotive最新的數據顯示，今年2月新車的平均價格為4萬9353元，Recharged.com的數據顯示美國二手電動車的平均價格約為2萬8千元至2萬9千元，cars.com則指出二手燃油車的平均價格則超過2萬9099元。

《今日美國報》（USA Today）報導研究了CarGurus.com指出2026年第一季銷售量大增的二手電動車前十名的品牌，列出其平均價格、銷售成長率等數據。

1. 雪佛蘭（Chevy）Equinox EV

二手車平均價格：2萬6919元

2025年至2026年第一季銷售成長率：1223.7%

保值率：五年後通常能保有初始價值的43%

預估電池續航里程：319英里

2. 現代（Hyundai）Ioniq 5

二手車平均價格：2萬6095元

2025年至2026年第一季銷售成長率：152.7%

保值率：五年後通常能保有初始價值的40%

預估電池續航里程：259至318英里，視配置而定

3. BMW iX

二手車平均價格：6萬1949元

2025年至2026年第一季銷售成長率：113%

保值率：五年後通常能保有初始價值的38%

預估電池續航里程：264至383英里，視配置而定

4. 凱迪拉克（Cadillac） LYRIQ

二手車平均價格：4萬4274元

2025年至2026年第一季銷售成長率：97.8%

保值率：五年後通常能保有初始價值的45%

預估電池續航里程：308英里

5. BMW i4

二手車平均價格：4萬451元

2025年至2026年第一季銷售成長率：86.7%

保值率：五年後通常能保有初始價值的46%

預估電池續航里程：250至307英里，視配置而定

6. 起亞（Kia） EV6

二手車平均價格：2萬5974元

2025年至2026年第一季銷售成長率：79.8%

保值率：五年後通常能保有初始價值的59%

預估電池續航里程：270至319英里，視配置而定

7. 日產（Nissan）Ariya

二手車平均價格：2萬3378元

2025年至2026年第一季銷售成長率：71.3%

保值率：五年後通常能保有初始價值的37%

EPA預估電池續航里程：289英里

8. 福斯（Volkswagen）ID.4

二手車平均價格：2萬1168元

2025年至2026年第一季銷售成長率：46.9%

保值率：五年後通常能保有初始價值的40%

EPA預估電池續航里程：291英里

9. 福特野馬（Ford Mustang）Mach-E

二手車平均價格：3萬1960元

2025年至2026年第一季銷售成長率：26.3%

保值率：五年後通常能保有初始價值的43%

EPA預估電池續航里程：320英里

10. 特斯拉（Tesla）Model Y

二手車平均價格：2萬7734元

2025年至2026年第一季銷售成長率：25.4%

保值率：五年後通常能保有初始價值的38%至40%

EPA預估電池續航里程：321英里

二手車 電動車

上一則

出國行李箱挑這3色「撞色率99%」 拿錯風險極高

延伸閱讀

油價大漲是否該改開電動車？這篇算給你看

油價大漲是否該改開電動車？這篇算給你看
權威購車指南：這些二手休旅車保值率最高

權威購車指南：這些二手休旅車保值率最高
機場飯店價格這兩年不漲反降 但有一前提

機場飯店價格這兩年不漲反降 但有一前提
加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

熱門新聞

4生肖下半生運勢看漲。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alena Darmel）

年輕時打好基礎 4生肖下半生運勢看漲「愈老愈幸福」

2026-04-09 22:25
今年四大生肖在事業與財務上取得明顯突破。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tima Miroshnichenko）

不再迷途鬼打牆 4生肖馬年運勢轉強「升遷加薪機會倍增」

2026-04-12 00:25
即便樹木就長在家門外，所有權也不一定屬於屋主，在美國未經許可修剪樹木會被罰款，因此做任何動作前最好先了解當地規定或提交申請。修剪樹木示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Zack Masters）

加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

2026-04-13 22:30
四生肖近期財運表現突出，如春筍初生。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

四生肖財運如春筍拔節 機會湧來直抵財富新高峰

2026-04-13 00:25
三生肖女性因有著自己獨特的婚姻經營哲學，讓另一半死心塌地相伴一生。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alexy Almond）

婚姻並非一帆風順 三生肖女馭夫有道「情感更升溫」

2026-04-06 23:25
3星座抗壓性很強大。示意圖。（圖／123RF）

吃苦當吃補 3星座「抗壓性」強大 他隨性又愛玩竟上榜

2026-04-12 22:25

超人氣

更多 >
加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單
郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴
馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由

馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由
史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我

史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我
TVBS主播被裁震撼業界 張雅琴一句話直戳職場現實

TVBS主播被裁震撼業界 張雅琴一句話直戳職場現實