10款電動車買氣暴增 這品牌二手車銷售增幅超過1000%
隨著新車價錢和油價不斷攀升，人們對二手電動車的興趣也日益濃厚；汽車網站CarGurus.com的最新報告指出，二手電動車在今年第一季的銷售量比去年同期增加將近30%；汽車服務和技術供應商Cox Automotive最新的數據顯示，今年2月新車的平均價格為4萬9353元，Recharged.com的數據顯示美國二手電動車的平均價格約為2萬8千元至2萬9千元，cars.com則指出二手燃油車的平均價格則超過2萬9099元。
《今日美國報》（USA Today）報導研究了CarGurus.com指出2026年第一季銷售量大增的二手電動車前十名的品牌，列出其平均價格、銷售成長率等數據。
1. 雪佛蘭（Chevy）Equinox EV
二手車平均價格：2萬6919元
2025年至2026年第一季銷售成長率：1223.7%
保值率：五年後通常能保有初始價值的43%
預估電池續航里程：319英里
2. 現代（Hyundai）Ioniq 5
二手車平均價格：2萬6095元
2025年至2026年第一季銷售成長率：152.7%
保值率：五年後通常能保有初始價值的40%
預估電池續航里程：259至318英里，視配置而定
3. BMW iX
二手車平均價格：6萬1949元
2025年至2026年第一季銷售成長率：113%
保值率：五年後通常能保有初始價值的38%
預估電池續航里程：264至383英里，視配置而定
4. 凱迪拉克（Cadillac） LYRIQ
二手車平均價格：4萬4274元
2025年至2026年第一季銷售成長率：97.8%
保值率：五年後通常能保有初始價值的45%
預估電池續航里程：308英里
5. BMW i4
二手車平均價格：4萬451元
2025年至2026年第一季銷售成長率：86.7%
保值率：五年後通常能保有初始價值的46%
預估電池續航里程：250至307英里，視配置而定
6. 起亞（Kia） EV6
二手車平均價格：2萬5974元
2025年至2026年第一季銷售成長率：79.8%
保值率：五年後通常能保有初始價值的59%
預估電池續航里程：270至319英里，視配置而定
7. 日產（Nissan）Ariya
二手車平均價格：2萬3378元
2025年至2026年第一季銷售成長率：71.3%
保值率：五年後通常能保有初始價值的37%
EPA預估電池續航里程：289英里
8. 福斯（Volkswagen）ID.4
二手車平均價格：2萬1168元
2025年至2026年第一季銷售成長率：46.9%
保值率：五年後通常能保有初始價值的40%
EPA預估電池續航里程：291英里
9. 福特野馬（Ford Mustang）Mach-E
二手車平均價格：3萬1960元
2025年至2026年第一季銷售成長率：26.3%
保值率：五年後通常能保有初始價值的43%
EPA預估電池續航里程：320英里
10. 特斯拉（Tesla）Model Y
二手車平均價格：2萬7734元
2025年至2026年第一季銷售成長率：25.4%
保值率：五年後通常能保有初始價值的38%至40%
EPA預估電池續航里程：321英里
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