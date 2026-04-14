10款電動車買氣暴增 這品牌二手車銷售增幅超過1000%

油價和新車價格的飆升帶動電動車需求大漲，不少品牌的二手電動車銷售暴增。電動車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Michael Fousert）

隨著新車價錢和油價不斷攀升，人們對二手電動車 的興趣也日益濃厚；汽車網站CarGurus.com的最新報告指出，二手電動車在今年第一季的銷售量比去年同期增加將近30%；汽車服務和技術供應商Cox Automotive最新的數據顯示，今年2月新車的平均價格為4萬9353元，Recharged.com的數據顯示美國二手電動車的平均價格約為2萬8千元至2萬9千元，cars.com則指出二手燃油車的平均價格則超過2萬9099元。

《今日美國報》（USA Today）報導研究了CarGurus.com指出2026年第一季銷售量大增的二手電動車前十名的品牌，列出其平均價格、銷售成長率等數據。

1. 雪佛蘭（Chevy）Equinox EV

二手車 平均價格：2萬6919元

2025年至2026年第一季銷售成長率：1223.7%

保值率：五年後通常能保有初始價值的43%

預估電池續航里程：319英里

2. 現代（Hyundai）Ioniq 5

二手車平均價格：2萬6095元

2025年至2026年第一季銷售成長率：152.7%

保值率：五年後通常能保有初始價值的40%

預估電池續航里程：259至318英里，視配置而定

3. BMW iX

二手車平均價格：6萬1949元

2025年至2026年第一季銷售成長率：113%

保值率：五年後通常能保有初始價值的38%

預估電池續航里程：264至383英里，視配置而定

4. 凱迪拉克（Cadillac） LYRIQ

二手車平均價格：4萬4274元

2025年至2026年第一季銷售成長率：97.8%

保值率：五年後通常能保有初始價值的45%

預估電池續航里程：308英里

5. BMW i4

二手車平均價格：4萬451元

2025年至2026年第一季銷售成長率：86.7%

保值率：五年後通常能保有初始價值的46%

預估電池續航里程：250至307英里，視配置而定

6. 起亞（Kia） EV6

二手車平均價格：2萬5974元

2025年至2026年第一季銷售成長率：79.8%

保值率：五年後通常能保有初始價值的59%

預估電池續航里程：270至319英里，視配置而定

7. 日產（Nissan）Ariya

二手車平均價格：2萬3378元

2025年至2026年第一季銷售成長率：71.3%

保值率：五年後通常能保有初始價值的37%

EPA預估電池續航里程：289英里

8. 福斯（Volkswagen）ID.4

二手車平均價格：2萬1168元

2025年至2026年第一季銷售成長率：46.9%

保值率：五年後通常能保有初始價值的40%

EPA預估電池續航里程：291英里

9. 福特野馬（Ford Mustang）Mach-E

二手車平均價格：3萬1960元

2025年至2026年第一季銷售成長率：26.3%

保值率：五年後通常能保有初始價值的43%

EPA預估電池續航里程：320英里

10. 特斯拉（Tesla）Model Y

二手車平均價格：2萬7734元

2025年至2026年第一季銷售成長率：25.4%

保值率：五年後通常能保有初始價值的38%至40%

EPA預估電池續航里程：321英里