「超級瑪利歐」票房破3億美元 穩坐北美年度冠軍

「超級瑪利歐銀河電影版」深受影迷愛戴。(圖／UIP提供)

「 超級瑪利歐銀河電影版」（The Super Mario Galaxy Movie）自4月1日亮相以來北美票房迅速突破3億美元，躍升至2026年迄今北美票房總排行榜首位。

據票房統計網站BoxOfficeMojo4月12日發佈的電影市場數據，30部影片北美周末票房（4月10日至12日）報收約1.26億美元，較前一周末減少約36%。在「超級瑪利歐」帶動下，北美周末票房連續兩個統計周期保持在1億美元之上。

改編自任天堂 經典遊戲的奇幻冒險動畫片「 超級瑪利歐銀河電影版」雄霸北美單日票房冠軍；第二個上映周末票房雖環比下跌47.6%，但仍以約6900萬美元在最新一期北美周末票房排行榜繼續強勢領跑。其平均票房達16106美元，亦再次成為北美周末票房十強中平均票房最高的影片。

這部擁有龐大粉絲群的遊戲改編電影北美票房現約3.08億美元，躍升至2026年迄今北美票房總排行榜首位。其全球票房現約6.29億美元，升至2026年迄今全球票房總排行榜次席。

「你、我與托斯卡尼」（You，Me & Tuscany）、「防彈少年團」（BTS）巡演紀錄片、「死亡真面目」（Faces of Death）和「8號出口」（Exit 8）等4部新片，衝入最新一期北美周末票房十強。

愛情喜劇片「你、我與托斯卡尼」4月10日公映，以約800萬美元首映周末票房居榜單第4位。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.5、MTC評分53、爛番茄新鮮度69%（81評），CinemaScore打分為A-。

「BTS World Tour Arirang in Goyang：Live Viewing」4月11日公映，以約244萬美元首映周末票房居第6位。這部記錄防彈少年團巡演實況的音樂紀錄片獲IMDb評分7.7，反映觀眾好評度的爆米花指數達97%。

恐怖片「死亡真面目」4月10日公映，以約170萬美元首映周末票房居第7位，開畫反響為IMDb評分6.5、MTC評分63、爛番茄新鮮度67%（89評），CinemaScore打分為C。

恐怖冒險動作片「8號出口」同日亮相，以約140萬美元首映周末票房居第8位，獲IMDb評分6.4、MTC評分69、爛番茄新鮮度95%（98評）。

此外，「極限返航」（Project Hail Mary）以約2458萬美元周末票房蟬聯榜單亞軍。這部好萊塢 明星瑞恩·高斯林主演的科幻驚悚劇情片北美票房現約2.57億美元，全球票房超過5億美元。