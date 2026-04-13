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Costco會員調查 可口可樂回歸好評不斷 烤雞換包裝挨轟

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好市多。（美聯社）
好市多。（美聯社）

美式賣場好市多（Costco）以高CP值與獨家Kirkland產品深受全球會員喜愛。然而，為了因應環保趨勢與通膨壓力，美國Costco近年來動作頻頻，從包裝改良到會員政策調整，每一項變動都在社群媒體引發熱議。究竟哪些改革讓會員大讚「超便利」，又有哪些變動讓鐵粉直呼「回不去了」？

烤雞換袋裝 衛生紙品質下滑挨批

在Costco眾多「挨轟」的變動中，經典烤雞更換包裝首當其衝。2024年Costco為減少75%塑膠浪費，將原本的硬殼塑膠盒改為袋裝。儘管出發點環保，顧客卻抱怨袋子易漏油、無法直立放置，甚至有人反映「雞肉變難吃了」。

曾被視為高品質代表的自有品牌Kirkland衛生紙，近期被「消費者報告」列為品質最低產品之一。會員抱怨紙質變薄、容易起毛絮，甚至因不易分解導致化糞池堵塞。此外，Costco堅持與Visa獨家合作，棄用AmEx（美國運通）以及限制一般會員的清晨購物時段，都讓部分消費者感到受歧視或不便。

數位轉型與回歸經典獲讚

儘管部分硬體改變惹議，Costco在數位服務與餐飲調整上卻贏得好評。過去訂購客製化蛋糕需親自到店填表，現在透過手機App即可一鍵完成，讓會員大讚：「這讓我省下跑店時額外多花的200 美元購物費」。

另外，雞胸肉包裝微調也獲得讚賞。僅僅是在真空包裝上加入「穿孔線」，就解決了切開包裝導致雞汁四溢的長年痛點，被會員封為「最暖心的微小改進」。然而，2013年曾為成本改採百事可樂，如今可口可樂強勢回歸美食廣場，讓無數「可樂信徒」歡呼。

1.5美元熱狗：創辦人「死亡威脅」守住了

在萬物皆漲的年代，Costco最成功的「不變」就是那套1.5美元的熱狗加汽水組合。 這項自1985年維持至今的價格，背後有個著名的傳說：當現任執行長曾提議漲價時，共同創辦人席尼格（Jim Sinegal）曾開玩笑威脅：「如果你敢漲價，我就殺了你。」這份堅持讓Costco在通膨肆虐下，依舊是會員心中最後的平價聖地。

消失的波蘭熱狗

雖然全牛肉熱狗保住了，但2018年被移除的「波蘭熱狗」至今仍是許多人的遺憾。儘管官方稱是為了騰出空間給健康餐點，但已有超過1.2萬名網友連署要求恢復。這場「熱狗之爭」甚至讓競爭對手Sam's Club趁機引進波蘭熱狗，試圖搶奪跳槽會員。

Costco會員愛恨調查！可口可樂回歸好評不斷、烤雞換包裝挨轟

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