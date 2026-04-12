亂花小錢傷荷包「10大消費錯誤」恐掏空退休金

退休金示意圖。（圖／AI生成） 劉孝容

現代人經常在生活中透過花費來增添「小奢侈」的儀式感，不過這對荷包的影響可能超乎你的想像，尤其是那些邁入退休生活的族群。經常分享理財資訊的Gobankingrates特別列出10個退休族應多加注意的日常消費，並提醒「別讓它在不知不覺中蠶食你的積蓄」。

Gobankingrates報導，在削減任何開支或改變消費習慣之前，必須先權衡購買某件商品帶來的愉悅感與其實際價格。有些開銷為了提升生活品質而值得保留，但有些開銷可能得不償失。以下是Gobankingrates列出、10項可以避免的「小奢侈」：

每天喝高價咖啡

每天1杯6美元（約新台幣190元）的燕麥拿鐵看似無害，但實際以每周5天計算下來：1個月就要花費120美元，一年就是1440美元。不妨考慮投資一台優質的家用咖啡機，這樣既能滿足咖啡需求，又能省下更多錢。

訂閱多個串流媒體服務

串流時代當道，訂閱每個平台都要花費15到20美元不等，若將Netflix、Hulu、Disney+和HBO Max等平台加起來，一年下來就要花費超過700美元。專家建議選擇最喜歡的2個平台訂閱即可，或可以根據季節輪流訂閱。

高級有線電視套餐

如前面所述，現在有這麼多串流媒體選擇，每月花100美元以上的價格去訂閱數百個根本不會看的電視頻道完全沒有必要。若換成基本有線電視或乾脆取消有線電視，每年就能省下幾百美元。

經常點外送

外送平台雖然方便，但各種費用、小費和加價會讓伙食費增加不少，因此不妨考慮到店自取或用餐。

訂閱美妝盒

訂閱美妝盒看似有趣又實惠，但每月25到50美元左右的價格可能並不划算。計算下來，退休人士每年可能要花費600美元以上，且是在購買一些可能根本用不上的產品。

衝動購物

現代網購常見的「隔日送達」像是蜜糖毒藥，其便利性容易導致衝動消費，小額消費很快就會累積起來。專家建議不妨考慮刪除已儲存的付款資訊，讓自己在購買前有個「暫停」的機會。

追求名牌商品

不少店家的自有品牌都發展得相當不錯，尤其是清潔用品和紙製品這類基本生活用品。如果選擇非品牌商品，每年有機會節省數百美元。根據《每日晚餐》（The Dinner Daily）的報導，非品牌食品也比品牌食品便宜25%到30%。

不使用的健身房會員卡

仔細想想，你真的常去健身房嗎？GoodRx的數據顯示：健身房會員卡的平均價格通常在40到70美元之間，但具體價格會因地點和設施等因素而有很大差異，同時也是筆不小的開銷。

定期專業美甲

定期光療美甲的費用每次落在35至100美元之間，具體取決於所提供的服務。對於退休人士來說，每2周做1次美甲可能是筆不小的開銷。不妨考慮學習一些基本的指甲保養方法，並在特殊場合時才去專業美甲。

沒在使用的市話

同時支付市話和手機的電信費用可能會造成重複支出，專家建議評估一下實際使用情況，並考慮取消那支不常用的號碼。

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