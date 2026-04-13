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四生肖財運如春筍拔節 機會湧來直抵財富新高峰

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四生肖近期財運表現突出，如春筍初生。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels....
四生肖近期財運表現突出，如春筍初生。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

俗話說，「春雨貴如油，財運正當頭」，四月春風乍暖，挾帶泥土濕潤氣息與草木清新芬芳，天地之間洋溢著盎然生機。依循傳統「天時地利人和」之說，自然萬物進入蓬勃生長階段，各項運勢亦隨之轉強，呈現明顯回暖趨勢。媒體「搜狐網」報導，此時節有四個生肖的財運表現尤為突出，如同春筍初生，雖起初不顯，卻在時機催動下迅速成長，財務機會持續湧現，整體走勢呈現穩步上行。

生肖鼠

屬鼠者向以反應靈敏、判斷迅速見長。進入四月，在整體經濟氛圍回暖的帶動下，其正財表現穩中有升，過往累積的人脈與專業能力逐步轉化為實際收益。職場方面，面對複雜任務能迅速拆解並有效執行，績效表現突出，相關獎金與報酬可望同步增加，整體收入呈現穩健成長趨勢。

在偏財方面，機會亦顯活躍。受惠於良好人際互動，合作邀約與臨時收益機會增加，包括副業、轉售閒置物品或小額投資等，均可能帶來額外進帳。

生肖龍

屬龍者一向具備領導氣質與宏觀視野。四月期間，其整體運勢明顯轉強，特別在事業發展上展現突破契機。原先推進受阻的計畫逐步理順，執行效率提升，團隊協作更加順暢，帶動整體績效顯著成長，升遷與薪資調整的可能性同步提高。

此外，人脈拓展亦成為關鍵助力。與具實力的合作夥伴建立連結，有助於開拓新項目與收入來源，進一步提升偏財表現。

生肖猴

屬猴者以思維敏捷與學習能力強著稱。四月市場環境變化加快，反而為其提供更多發揮空間。面對新興機會，能迅速判斷並採取行動，在競爭中取得先機。職場方面，若有新業務或創新專案推出，往往能率先參與並取得關鍵成果，帶動正財收入提升。

偏財方面同樣表現亮眼。屬猴者容易發現生活中的潛在商機，如社群經營、副業嘗試或短期投資等，皆可能轉化為額外收益。同時，貴人運提升，在關鍵時刻提供指引與資源支持，使整體財務累積更為順暢。

生肖雞

屬雞者以踏實勤勉、重視細節著稱。四月財運表現雖不張揚，卻具備穩定成長的特性。職場中，長期累積的專業能力與負責態度逐步獲得肯定，重要任務與核心職責增加，帶動薪資與獎金穩步提升，正財來源持續鞏固。

在偏財層面，則以審慎理財見長。透過合理規劃支出與保守投資策略，如低風險理財或精準消費，逐步累積額外收益。

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