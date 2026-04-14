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每天迫不急待要上班 這三星座為何能真心愛工作？

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3星座不會為了起床上班所苦，而是真心享受工作。示意圖，非新聞當事者。（取材自pe...
3星座不會為了起床上班所苦，而是真心享受工作。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

有些人會說「工作就是自己的興趣」，能在工作中找到樂趣與成就感，某種程度上其實相當幸福。這些能把工作當作興趣的人，他們或許是已經找到適合自己的天職，也可能是天生對所有可能性都抱持開放態度。日本媒體「占TV」解析，12星座中哪些人不會為了起床上班所苦，而是真心享受工作。

第3名：處女座

上進心強烈的處女座，會把提升工作技能當成一種興趣。他們會不斷磨練科技能力、服務禮儀等專業價值，力求做到最好，正因如此，他們往往在公司中成為備受信賴與重視的人物。

當能力獲得周圍肯定後，處女座會更加投入，甚至開始思考取得更多實用的證照，讓自己變得更有價值，他們可能會利用空閒時間，積極參加各種課程或研討會，持續學習與精進。

對處女座而言，不斷提升自我本身就是一種樂趣，也是一種讓生活更充實的方式。

第2名：水瓶座

水瓶座之所以能說工作就是自己的興趣，是因為他們成功地將喜歡的事情轉化為職業，例如，因為熱愛遊戲而成為遊戲程式設計師，或是從美妝愛好者變成化妝品公司的美容顧問。

對他們而言，能一邊做自己喜歡的事，一邊賺錢，是一件非常幸福的事。因此即使在休假日，他們也可能在構思新的程式、研究競爭公司的產品，或進行與工作相關的活動。

對水瓶座來說，工作與生活之間幾乎沒有界線，因為熱情本身就是最大的動力。

第1名：摩羯座

擁有強烈野心的摩羯座，把在工作上取得巨大成功視為人生的意義。即使目前只是基層員工，他們心中也深信自己終有一天會晉升為管理職，甚至坐上公司最高的位置。

為了比他人更快出人頭地，他們認為必須付出更多努力，因此即使在別人休息的時候也不會鬆懈，樂於加班，也不排斥假日出勤。

對摩羯座來說，工作幾乎佔據了生活的重心，因為他們對其他事情興趣不大，甚至會把工作當成一種興趣來經營。這種以事業為核心的生活方式，對他們而言並不辛苦，反而充滿成就感與滿足感。

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