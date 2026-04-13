加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

即便樹木就長在家門外，所有權也不一定屬於屋主，在美國未經許可修剪樹木會被罰款，因此做任何動作前最好先了解當地規定或提交申請。修剪樹木示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Zack Masters）

加州一名男子為了幫房子購買保險，聽從經紀人的建議修剪了自家門外的五棵樹，沒想到因此接到5萬元的罰單，因為那些樹屬於市政府的管轄範圍，男子未經許可不得隨意修剪。專家說，未經授權的樹木修剪行為會被處理罰款，修剪前最好花點時間諮詢所在地的市政部門或提交申請，避免承受高額罰款和意外損失，若樹木生長已造成安全隱患，建議聯絡相關單位或公部門處理，不要自己動手。

Moneywise報導， 丹尼斯（Paul Dennes）的家人在舊金山 擁有一處房產已經超過30年，丹尼斯正努力幫房子保險，保險經紀人在電子郵件中告訴丹尼斯他需要修剪家裡周邊的樹木才能符合資格。丹尼斯決定自己動手，修剪了家裡外面的五棵樹，包括一些他認為會碰到房子和電線的樹枝。

但結果不是丹尼斯的房子保了保險，丹尼斯在去年聖誕節前陸續收到來自舊金山公共工程局的多張罰單，總金額為5萬元，理由是非法修剪樹木。

市府官員表示，那些樹位於公共道路範圍內，因此屬於市府管轄範圍，相關單位起初一棵樹開罰1萬元，聲稱丹尼斯修剪的規模太大，樹必須整顆移除。

依照選民在2017年批准的StreetTreeSF計畫，市府承擔了維護超過12.5萬棵行道樹的責任，雖然各地樹木管理規定有所不同 (3)，但未經授權的修剪通常是指未經許可或以違反當地法規的方式砍伐或修剪樹木。在丹尼斯的案例中，檢查人員說那些樹木被「斷頭修剪」了，這意味著粗大的樹枝被砍到只剩樹樁，這破壞了樹冠並縮短了樹木的壽命。

舊金山公共工程部門表示，他們身為舊金山城市森林的管理者，追究那些破壞行道樹者的責任是他們的職責。

這樣的監管力道反映了城市對城市綠林的重視。一項對加州行道樹進行的大型研究發現它們的總價值約25億元，每年約可產生10億元的效益，包括節能和改善空氣品質，每花1元維護行道樹，城市就能獲得近6元的回報。

CC樹木設計（CC Tree Design）的樹藝師坎貝爾（Christopher Campbell）說，丹尼斯被罰的金額高得嚇人，他知道罰款金額一直在上漲，但一棵樹1萬元聽起來像是天價，很多人對樹的所有權及是否能維護一知半解，被處罰後才了解相關規定。

在美國，未經許可修剪樹木會被處以罰款，但規模和意圖各異。華盛頓州的金郡（King County）控告一些屋主和房仲為了改善視野，移除了受保護土地上超過140棵樹。

住宅附近的樹木不一定屬於屋主，即是它們看起來似乎是。城市將它們視為受監管的公共資產，並制定了嚴格的規定來規範如何對其進行改造。然而丹尼斯的狀況卻不是那麼簡單，他說他修剪樹木是為了滿足投保條件，並不是要改變景觀，他覺得自己像被霸凌。

官員表示，相關規定網路上都能查到，甚至還有行道樹地圖，還可以透過電子郵件和通知接收訊息，但丹尼斯說他從不知道這些，因為那個房產的屋主是他94歲的父親。

目前，公共工程部把丹尼斯的罰款降到6475元，前提是丹尼斯必須遵從由認證樹藝師規劃、市府批種的修剪計畫。

若你也遭遇類似情況，最安全的做法是在確認之前，假定樹木不屬於自己，即使樹就在你家門外，很多城市會把行道樹視為公共財產，任何的修剪或移除都需要許可，花個幾分鐘向所在地的市政單位確認或提交申請，可以避免高額罰款和意外損失。

若樹枝干擾到電線會有安全隱憂，最好聯繫當地電力公司或公部門相關單位處理，不要自己動手，很多城市在網路上提供相關工具和資訊，例如行道樹地圖，可以在進行任何動作前確定所有權及相關責任。