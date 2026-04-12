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假維修真詐財 科州婦找鎖匠竟被扣款4000元

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科羅拉多州90歲Florence Sdanowich上網找鎖匠維修門鎖，卻被詐騙...
科羅拉多州90歲Florence Sdanowich上網找鎖匠維修門鎖，卻被詐騙4000元。門鎖示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@AS Photography）

科羅拉多州的90歲居民佛羅倫斯（Florence Sdanowich）認為公寓的門鎖遭人破壞，因此上網找鎖匠處理，然而看似簡單的維修竟遇上詐騙，對方一開始表示只收160元費用，事後卻從老婦人信用卡扣款4000元，佛羅倫斯一家向銀行與該公司投訴未果，最後由CBS新聞調查記者協助才追回欠款。相關機構表示，尋找類似服務應再三查證是否合法，公寓或養老機構居民也可以先詢問大樓管理，介紹合法鎖匠。

Moneywise報導，佛羅倫斯聯絡上名為福帝斯鎖匠（Fortis Locksmith）的公司到現場檢查，對方告知佛羅倫斯不需要買新鎖，但她僅離開10到15分鐘，再回到公寓發現鎖匠已經把鎖換掉了，還說隔天會透過電子郵件向她收取160元的費用，最後佛羅倫斯卻接到銀行來電，表示信用卡已被扣款4000元。

佛羅倫斯馬上聯絡鎖匠公司，一位經理表示願意退還1000元，但她拒絕了；該公司最後只願意退還1200元，佛羅倫斯的女兒史黛西（Stacy Sdanowich）試著向銀行追回款項，銀行表示因為對方已經提供服務，只能找對方協調，然而該公司不再回應。史黛西感到非常自責，認為自己如果沒有留下母親獨自在家，就不會發生這種事。

州紀錄顯示這家鎖匠公司幾個月前才成立，沒有網站和電話。佛羅倫斯一家連絡CBS新聞尋求協助，調查記者墨菲特（Karen Morfitt）前往該公司的登記地址，只有一位女性應門表示此處沒有鎖匠公司，後來一位自稱是公司負責人的男子聯絡該記者，前後說詞反覆，最後表示是分包商提供了換鎖服務，並寄給佛羅倫斯剩餘金額的銀行本票。該公司在同一天解散。

商業改進局（Better Business Bureau）等消費者保護機構表示，佛羅倫斯一家遇到的是北美各地「假鎖匠」詐騙常見的模式，詐騙份子會購買網路廣告讓自己看起來像當地店家，透過800號碼轉接電話，並且用很低的報價吸引顧客，工人到現場不等顧客同意就立即開始作業，完工後向顧客施壓付款，明明是簡單換鎖卻向顧客收取數千元，這類空殼公司會在監管機構出手前消失或改名。

聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）和商業改進局表示，聯絡鎖匠前應該先另外查詢該公司相關資訊，在不同平台上搜尋評價，避免選擇800號碼的公司，因為當地鎖匠通常使用在地號碼和地址。鎖匠開工前應索取書面報價，若對方拒絕或施壓，立刻停止合作，合法鎖匠通常會開著有標誌的車輛並提供店家資訊。如果住在公寓或養老機構也可先聯絡大樓管理，通常大樓有合作的鎖匠或嚴格的換鎖規定。

如果你認為遭遇類似詐騙，記得保留收據、鎖的照片和任何通訊紀錄，和信用卡公司申請爭議帳款處理，並向州消費者保護局、聯邦貿易委員會提出申訴，如果公司不見人影，就通報當地媒體或消費者權益保護組織，確保個人權益。

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