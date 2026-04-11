機場飯店價格這兩年不漲反降 但有一前提

數據顯示機場飯店的價格近兩年下降超過8%，但前提是要提前預訂。圖為紐約甘迺迪機場的 TWA飯店 (TWA Hotel) ，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Josh Withers）

在這幾乎萬物皆漲的時代，旅遊相關的各項費用也都變貴，但令人意外的是，機場飯店的住宿費用在這兩年卻是下降，機場停車的費用也相對保持穩定；旅遊專家提醒若想在搭機前一晚住機場飯店，省去當天十萬火急趕往機場的慌亂，最好提前預訂方能享受下降的價格。

每日郵報（Daily Mail）報導，目前機場飯店住宿的平均價格為120.96英鎊（約162.15元），比2024年的126.62英鎊（約169.74元）和2023年的130.17英鎊（約174.50元）都低。

當遊客準備迎接旅行相關多項費用都上漲之際，機場飯店的價格卻是下降，即便通膨未歇，這兩年竟下降超過8%。

旅行附加服務供應商Holiday Extras的數據顯示，旅遊業在2022年恢復正常，但整體機場飯店的價格上漲不到1%，在近十年來通膨最嚴重的時期之一價格幾乎不變。

Holiday Extras先前發布品牌的「干擾旅行的因素」追蹤報告（Travel Disruption Tracker），監控影響消費者決定去哪裡旅行的各種因素。報告指出，上漲的價格是遊客今年規畫假期時最關注的問題，48%的受訪者說，機票 、住宿和機場費用等度假總成本的上漲是影響他們旅遊選擇的最大因素。

另一個旅行相關、價錢也沒有漲太多的項目是機場停車費，Holiday Extras去年的報告顯示，機場停車費一晚平均12.20英鎊（約16.41元），比2024年的11.95英鎊（約16.08元）只上漲2.1%。

儘管如此，當天預訂機場飯店的旅客仍要花不少錢，提前預訂的旅客平均可省下202英鎊（約271.75元）。

Holiday Extras公共事務主任麥考利（Seamus McCauley）說，旅客逐漸習慣什麼都漲價的日常，所以若看到機場飯店價格下降應該會大吃一驚，這對旅客來說很划算，住機場飯店可以讓旅行更從容，不用半夜起床、在高速公路上焦慮的趕車、支付高峰時段的計程車費，但關鍵是要預訂，數據顯示提前訂房的人才能「省很大」，還可以把省下的錢用在旅遊時的活動及食宿，在旅途中有更多美好時光。