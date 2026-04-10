我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱「橢圓辦公室60公尺內全赦免」 拜登先例讓政敵難批評

馬斯克砲轟紐森1200億高鐵計畫：用5%預算可完成

3星座「笑裡藏刀」難防範 外柔內剛手段高明成自保關鍵

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
三星座笑裡藏刀難看透。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vi...
三星座笑裡藏刀難看透。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vitaly Gariev）

隨著人際互動愈發複雜，有些人外表看似親切無害，實際上卻擁有極強的觀察與應對能力。根據《搜狐》報導，有3個星座在人際關係中展現出「笑裡藏刀」的特質，並非刻意算計，而是出於自我保護與情境應對需求，包括天蠍座、雙子座與天秤座。這類型族群多半外在溫和或開朗，實際上內心深思熟慮，能在不同環境中靈活應對，形成難以被輕易看透的特質。

天蠍座

天蠍座屬於高度防備型人格，過去在人際或情感經驗中，往往較容易受到影響，因此逐漸培養出強烈的自我保護意識。其外在表現多半帶有神秘與距離感，但實際內心敏感且觀察細膩。

在互動過程中，天蠍座不輕易展露真實想法，並非刻意隱瞞，而是基於安全感考量。其優勢在於判斷力與執行能力，能在他人尚未察覺時完成布局或處理問題。整體而言，其「笑裡藏刀」更偏向防禦機制，透過低調與策略避免自身受到傷害。

雙子座

雙子座擅長溝通與社交，其發展多屬高度適應型。過去在多變環境中累積經驗，使其具備快速調整語言與態度的能力，能在不同場合展現相應的一面。

在人際互動中，雙子座往往能讓各方感到自在，其表面看似隨和，實際內心思路清晰且反應敏捷。其「笑裡藏刀」並非虛偽，而是基於情境判斷所做出的靈活應對。面對瞬息萬變的局勢，雙子座能迅速找到對自身最有利的方向，使其在人際與職場中具備高度生存優勢。

天秤座

天秤座以平衡與協調見長，其性格傾向追求和諧，過去多半在各種人際關係中扮演調解角色，逐步累積處理衝突的經驗。

表面上，天秤座給人溫和且優雅的印象，但實際內心立場明確，對於原則與利益有清楚界線。在面對衝突時，其選擇以柔和方式處理問題，透過語言與態度化解對立。其「笑裡藏刀」體現在圓融手腕上，能在多方之間取得平衡，同時保護自身立場與利益。

星座運勢

上一則

男子眼睛疲勞就點眼藥水 一次車禍發現真正病因「差點失明」

下一則

專家建議每兩天更換一次廚房擦巾 清洗時慎選清潔劑

延伸閱讀

年輕時打好基礎 4生肖下半生運勢看漲「愈老愈幸福」

年輕時打好基礎 4生肖下半生運勢看漲「愈老愈幸福」
5星座挺過壓力今年財運爆發 金牛薪水上漲、他獲得升遷

5星座挺過壓力今年財運爆發 金牛薪水上漲、他獲得升遷
12星座雷點大公開 金牛討厭沒品話題、他最厭惡沒分寸的人

12星座雷點大公開 金牛討厭沒品話題、他最厭惡沒分寸的人
愈老愈難溝通？12星座「頑固」排行：天秤反差最大

愈老愈難溝通？12星座「頑固」排行：天秤反差最大

熱門新聞

專家建議，早期退休除了需要積極的理財規劃，社會連結才是維持健康心理的關鍵。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

37歲高薪菁英存夠錢宣布「再也不工作」 三個月後變化令老父憂心

2026-04-02 20:25
三生肖女性因有著自己獨特的婚姻經營哲學，讓另一半死心塌地相伴一生。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alexy Almond）

婚姻並非一帆風順 三生肖女馭夫有道「情感更升溫」

2026-04-06 23:25
每個星座在面對時間與經驗累積時，展現出的固執程度也會不同。（取材自免費圖庫pakutaso）

愈老愈難溝通？12星座「頑固」排行：天秤反差最大

2026-04-03 23:48
有人認為將襪子恢復原狀再清洗，外觀較乾淨；也有人主張翻面洗，強調清潔效果較佳。襪子示意圖。（取材自pexels.com@wal_ 172619）

襪子翻面洗或正面洗？業者答案令人驚訝：原來一直洗錯

2026-04-07 00:25
在好市多購買咖啡機、氣炸鍋等小型廚房家電，長期使用下來每個月可以省下數百元。咖啡機示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@ Julian Hochgesang）

在好市多買這五種廚房小型電器 每月可省數百元

2026-04-05 22:25
金牛座在情緒掌控上表現相對穩定。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

穩定冷靜「不做衝動決策」 12星座情緒管理能力他最突出

2026-04-02 22:25

超人氣

更多 >
中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網
全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名

全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名
女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員
鄭習會握手14秒 習近平：堅守九二共識、反台獨 謀兩岸和平

鄭習會握手14秒 習近平：堅守九二共識、反台獨 謀兩岸和平
獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡

獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡