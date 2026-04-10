我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗「考慮」參加2028年總統大選 批川普削弱美國

川普稱「橢圓辦公室60公尺內全赦免」 拜登先例讓政敵難批評

專家建議每兩天更換一次廚房擦巾 清洗時慎選清潔劑

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
清潔專家建議每兩天更換一次用髒的廚房擦巾。廚房擦巾示意圖，與本新聞無關。（取材自...
清潔專家建議每兩天更換一次用髒的廚房擦巾。廚房擦巾示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Anna Shvets）

若你一周洗一次廚房擦巾（kitchen towel），是時候改變這個習慣了，因為這些毛巾是廚房中使用和碰觸最頻繁的物品之一，是黴菌和細菌滋生的理想溫床。專家建議每兩天更換一次髒的廚房擦巾，可以用熱水和強力洗滌模式深度清潔，並不要使用衣物柔軟精，避免縮短毛巾的使用壽命。

Veranda報導，清潔用品品牌Cleaning Mama的創辦人及清潔專家莫娜（Mona Murahwa）說，她建議每隔一天更換一次髒的廚房擦巾，為了避免每過幾天就有少量衣物要清洗，可以購買一周使用份量的毛巾替換。

莫娜說，她建議針對不同的廚房工作使用各自的擦巾和抹布，例如可以用顏色或花紋區分每條擦巾或抹布專門的工作。

莫娜說，她喜歡把比較好或比較漂亮的毛巾拿來擦手或碗盤，用較好的毛巾擦已經清潔及消毒過的物品能帶給她好心情，舊抹布拿來擦流理檯檯面和冰箱的門，洗乾淨後收起來，就不會影響廚房美觀。

如果用過的擦巾是濕的，將它們丟進髒衣籃前可以先晾乾，避免發霉；莫娜說可以把擦巾和衣物分開放，擦巾使用單獨的髒衣籃，每周清洗一次。

廚房擦巾的清洗方式和一般衣物相同，如果需要深度清潔，可以用熱水和強力清潔模式來殺死細菌及洗去汙垢。若毛巾特別髒，可以在一加侖熱水中加入1至2杯的白醋，用白醋溶液浸泡毛巾30分鐘至2小時再清洗。

莫娜說，洗廚房擦巾時需避免使用柔軟精，因為其中的矽油（silicone oils）會讓擦巾和抹布的吸水能力變差，縮短它們的使用壽命。

上一則

3星座「笑裡藏刀」難防範 外柔內剛手段高明成自保關鍵

下一則

沒結婚比較容易得癌症？ 研究：未婚者罹癌風險最高增85%

延伸閱讀

舊金山屋主做一事 電費省下25%

舊金山屋主做一事 電費省下25%
在好市多買這五種廚房小型電器 每月可省數百元

在好市多買這五種廚房小型電器 每月可省數百元
襪子翻面洗或正面洗？業者答案令人驚訝：原來一直洗錯

襪子翻面洗或正面洗？業者答案令人驚訝：原來一直洗錯
浴室防霉2步驟完成 達人曝關鍵「無水漬」：時刻保持乾燥

浴室防霉2步驟完成 達人曝關鍵「無水漬」：時刻保持乾燥

熱門新聞

專家建議，早期退休除了需要積極的理財規劃，社會連結才是維持健康心理的關鍵。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

37歲高薪菁英存夠錢宣布「再也不工作」 三個月後變化令老父憂心

2026-04-02 20:25
三生肖女性因有著自己獨特的婚姻經營哲學，讓另一半死心塌地相伴一生。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alexy Almond）

婚姻並非一帆風順 三生肖女馭夫有道「情感更升溫」

2026-04-06 23:25
每個星座在面對時間與經驗累積時，展現出的固執程度也會不同。（取材自免費圖庫pakutaso）

愈老愈難溝通？12星座「頑固」排行：天秤反差最大

2026-04-03 23:48
有人認為將襪子恢復原狀再清洗，外觀較乾淨；也有人主張翻面洗，強調清潔效果較佳。襪子示意圖。（取材自pexels.com@wal_ 172619）

襪子翻面洗或正面洗？業者答案令人驚訝：原來一直洗錯

2026-04-07 00:25
在好市多購買咖啡機、氣炸鍋等小型廚房家電，長期使用下來每個月可以省下數百元。咖啡機示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@ Julian Hochgesang）

在好市多買這五種廚房小型電器 每月可省數百元

2026-04-05 22:25
金牛座在情緒掌控上表現相對穩定。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

穩定冷靜「不做衝動決策」 12星座情緒管理能力他最突出

2026-04-02 22:25

超人氣

更多 >
全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名

全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名
中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網
女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員
起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓

起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓
獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡

獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡