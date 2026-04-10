專家建議每兩天更換一次廚房擦巾 清洗時慎選清潔劑

清潔專家建議每兩天更換一次用髒的廚房擦巾。廚房擦巾示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Anna Shvets）

若你一周洗一次廚房擦巾（kitchen towel），是時候改變這個習慣了，因為這些毛巾是廚房中使用和碰觸最頻繁的物品之一，是黴菌和細菌滋生的理想溫床。專家建議每兩天更換一次髒的廚房擦巾，可以用熱水和強力洗滌模式深度清潔，並不要使用衣物柔軟精，避免縮短毛巾的使用壽命。

Veranda報導，清潔用品品牌Cleaning Mama的創辦人及清潔專家莫娜（Mona Murahwa）說，她建議每隔一天更換一次髒的廚房擦巾，為了避免每過幾天就有少量衣物要清洗，可以購買一周使用份量的毛巾替換。

莫娜說，她建議針對不同的廚房工作使用各自的擦巾和抹布，例如可以用顏色或花紋區分每條擦巾或抹布專門的工作。

莫娜說，她喜歡把比較好或比較漂亮的毛巾拿來擦手或碗盤，用較好的毛巾擦已經清潔及消毒過的物品能帶給她好心情，舊抹布拿來擦流理檯檯面和冰箱的門，洗乾淨後收起來，就不會影響廚房美觀。

如果用過的擦巾是濕的，將它們丟進髒衣籃前可以先晾乾，避免發霉；莫娜說可以把擦巾和衣物分開放，擦巾使用單獨的髒衣籃，每周清洗一次。

廚房擦巾的清洗方式和一般衣物相同，如果需要深度清潔，可以用熱水和強力清潔模式來殺死細菌及洗去汙垢。若毛巾特別髒，可以在一加侖熱水中加入1至2杯的白醋，用白醋溶液浸泡毛巾30分鐘至2小時再清洗。

莫娜說，洗廚房擦巾時需避免使用柔軟精，因為其中的矽油（silicone oils）會讓擦巾和抹布的吸水能力變差，縮短它們的使用壽命。