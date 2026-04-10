男子眼睛疲勞就點眼藥水 一次車禍發現真正病因「差點失明」

醫師提出警告，長期視力模糊卻置之不理，可能導致失明。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@José Antonio Otegui Auzmendi）

現代人長期使用電子產品，容易產生眼睛疲勞、視力模糊等問題。醫師提出警告，長期忽視眼睛健康，可能導致無法挽回的悲劇。日本媒體「TRILL News」報導一名四十多歲的日本男性，長期使用市售眼藥水緩解眼睛疲勞，幾年後被診斷出末期青光眼，險些失明。

報導指出，這名四十多歲男性因工作需求，長期使用電腦，每次感到眼睛模糊，都是點眼藥水緩解。直到有一天因開車險些擦撞，才發現右眼視野喪失大半，被醫生診斷出罹患末期青光眼。

麻醉科醫師松岡雄治表示，很多人以為眼睛疲勞只要休息就好。事實上，眼睛疲勞很可能是青光眼的早期警訊，絕對不能輕忽。

根據調查，日本人的失明原因第一名是「青光眼」，這是一種視神經受眼壓（眼球硬度）影響缺損，視野逐漸縮小的疾病。

松岡醫生表示，視神經負責將我們看到的影像傳送到大腦，當視神經受眼壓等因素影響出現缺損，該處視野（視線範圍）就會變黑。此時大腦會根據周遭顏色和形狀，自動填補並修正缺損畫面。一般人都是用雙眼看東西，視野完整的眼睛會彌補受損眼睛看不見的部分。在此狀況下，人很難察覺自己的眼睛出問題，直到視神經死亡範圍超過大腦補正的極限，才驚覺不對勁。

不只如此，松岡醫生指出，日本人的青光眼大多是在眼壓正常的狀態下持續惡化，原因在於視神經構造原本就很脆弱，若加上血液循環不良，視神經無法吸收足夠的氧氣與養分，即使是「正常眼壓」也會受損。此外，在夜間或睡眠期間眼壓急劇升高的「隱藏性高眼壓」也是幫兇之一。

松岡醫生呼籲，為了避免無法挽回的悲劇，若出現以下三大徵兆，務必立刻就醫。

一、輪流用單眼看月曆，發現部分文字消失或變黑缺損。

二、經常撞到東西，被從旁邊過來的人或自行車嚇到。

三、健康檢查發現「視神經乳頭凹陷擴大」。

以上三點都是周邊視野缺損，或出現初期無自覺症狀時，眼睛發出的少數求救訊號，必須盡速就醫，不要拖延。