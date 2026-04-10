我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7歲華裔女童錄取柯蒂斯音樂學院 破102年校史紀錄

阿提米絲2號順利濺落太平洋 成功完成繞月任務

男子眼睛疲勞就點眼藥水 一次車禍發現真正病因「差點失明」

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提出警告，長期視力模糊卻置之不理，可能導致失明。示意圖，非新聞當事者。（取材...
醫師提出警告，長期視力模糊卻置之不理，可能導致失明。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@José Antonio Otegui Auzmendi）

現代人長期使用電子產品，容易產生眼睛疲勞、視力模糊等問題。醫師提出警告，長期忽視眼睛健康，可能導致無法挽回的悲劇。日本媒體「TRILL News」報導一名四十多歲的日本男性，長期使用市售眼藥水緩解眼睛疲勞，幾年後被診斷出末期青光眼，險些失明。

報導指出，這名四十多歲男性因工作需求，長期使用電腦，每次感到眼睛模糊，都是點眼藥水緩解。直到有一天因開車險些擦撞，才發現右眼視野喪失大半，被醫生診斷出罹患末期青光眼。

麻醉科醫師松岡雄治表示，很多人以為眼睛疲勞只要休息就好。事實上，眼睛疲勞很可能是青光眼的早期警訊，絕對不能輕忽。

根據調查，日本人的失明原因第一名是「青光眼」，這是一種視神經受眼壓（眼球硬度）影響缺損，視野逐漸縮小的疾病。

松岡醫生表示，視神經負責將我們看到的影像傳送到大腦，當視神經受眼壓等因素影響出現缺損，該處視野（視線範圍）就會變黑。此時大腦會根據周遭顏色和形狀，自動填補並修正缺損畫面。一般人都是用雙眼看東西，視野完整的眼睛會彌補受損眼睛看不見的部分。在此狀況下，人很難察覺自己的眼睛出問題，直到視神經死亡範圍超過大腦補正的極限，才驚覺不對勁。

不只如此，松岡醫生指出，日本人的青光眼大多是在眼壓正常的狀態下持續惡化，原因在於視神經構造原本就很脆弱，若加上血液循環不良，視神經無法吸收足夠的氧氣與養分，即使是「正常眼壓」也會受損。此外，在夜間或睡眠期間眼壓急劇升高的「隱藏性高眼壓」也是幫兇之一。

松岡醫生呼籲，為了避免無法挽回的悲劇，若出現以下三大徵兆，務必立刻就醫。

一、輪流用單眼看月曆，發現部分文字消失或變黑缺損。

二、經常撞到東西，被從旁邊過來的人或自行車嚇到。

三、健康檢查發現「視神經乳頭凹陷擴大」。

以上三點都是周邊視野缺損，或出現初期無自覺症狀時，眼睛發出的少數求救訊號，必須盡速就醫，不要拖延。

上一則

跟著名廚料理蘆筍 簡單美味五分鐘就上桌

延伸閱讀

4個NG生活習慣讓腦血管撐不住 醫師建議加上3個「安全裝置」守護健康

4個NG生活習慣讓腦血管撐不住 醫師建議加上3個「安全裝置」守護健康
研究：這個常見家用電器 意外能有效降血壓

研究：這個常見家用電器 意外能有效降血壓
怕痛不敢動？健身教練推薦7種不傷膝蓋的運動

怕痛不敢動？健身教練推薦7種不傷膝蓋的運動
拒穿老年裝 61歲女與89歲母示範優雅穿搭：老了也愛美

拒穿老年裝 61歲女與89歲母示範優雅穿搭：老了也愛美

熱門新聞

專家建議，早期退休除了需要積極的理財規劃，社會連結才是維持健康心理的關鍵。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

37歲高薪菁英存夠錢宣布「再也不工作」 三個月後變化令老父憂心

2026-04-02 20:25
三生肖女性因有著自己獨特的婚姻經營哲學，讓另一半死心塌地相伴一生。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alexy Almond）

婚姻並非一帆風順 三生肖女馭夫有道「情感更升溫」

2026-04-06 23:25
每個星座在面對時間與經驗累積時，展現出的固執程度也會不同。（取材自免費圖庫pakutaso）

愈老愈難溝通？12星座「頑固」排行：天秤反差最大

2026-04-03 23:48
有人認為將襪子恢復原狀再清洗，外觀較乾淨；也有人主張翻面洗，強調清潔效果較佳。襪子示意圖。（取材自pexels.com@wal_ 172619）

襪子翻面洗或正面洗？業者答案令人驚訝：原來一直洗錯

2026-04-07 00:25
在好市多購買咖啡機、氣炸鍋等小型廚房家電，長期使用下來每個月可以省下數百元。咖啡機示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@ Julian Hochgesang）

在好市多買這五種廚房小型電器 每月可省數百元

2026-04-05 22:25
金牛座在情緒掌控上表現相對穩定。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

穩定冷靜「不做衝動決策」 12星座情緒管理能力他最突出

2026-04-02 22:25

超人氣

更多 >
中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網
全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名

全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名
女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員
鄭習會握手14秒 習近平：堅守九二共識、反台獨 謀兩岸和平

鄭習會握手14秒 習近平：堅守九二共識、反台獨 謀兩岸和平
獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡

獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡