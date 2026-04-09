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六旬億萬男退休後焦慮感爆棚 專家指他犯了一個錯

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退休金不應只是帳面數字，還要懂得花，實現個人夢想。攝影示意圖，非新聞當事者。（取...
退休金不應只是帳面數字，還要懂得花，實現個人夢想。攝影示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Feli Art）

在這個預期壽命長達百歲的時代，許多人都為了退休生活努力存錢，但只想著「存錢」反而讓退休生活更痛苦。日本媒體「The GOLD」日前報導了一名坐擁億萬財富的六旬退休男性，原以為退休資金足以讓自己輕鬆生活，卻因為一件事變得愈來愈焦慮。

該篇報導的主角名為正志（化名）的60歲男子，原本在食品製造商工作。年薪約700萬日圓（約44000美元），沒有伴侶，目前獨居在繼承自父母的老家。由於小時候體會過「沒錢的焦慮」，因此出社會後，正志一直過著極度節儉的生活。六十歲退休時，將所有資產換成現金，約有1億日圓（約63萬美元）。原以為這些錢足以享受輕鬆愉快的退休生活，卻因為「不想看到存款減少」，退休後反而過得比上班時還要清苦，焦慮感更是有增無減。

關於這樣的現象，理財規劃師辻本剛士表示，許多人規劃老後資金時，經常只重視「儲蓄」，往往忽略了「該怎麼用」。在累積資產的過程中，一定要根據自己的人生規劃，設定具體目標，例如「需要多少錢」以及「這些錢將用在什麼用途上」。

為了實現這一點，除了日常開支外，還要詳列可預期支出，例如長期照護與醫療費用、住宅相關支出（維修費、房屋稅、地價稅等）、休閒娛樂支出（出國旅行等）、喪葬相關支出換車費用等等。

辻本建議利用「人生規劃模擬」，將所有變因化為具體數字，就能客觀判斷資金是否充足。如果目前的資產已足夠支付可預期支出，就沒有必要過度節約，應積極考慮旅遊或興趣來為生活增添色彩。

正志便是在理財規劃師的建議下，透過「人生規劃模擬」扣除可能支出後，發現自己手邊的億萬資產最後還會留下4000萬日圓（約25萬美元）的「閒錢」。正志不禁自嘲：「早知道年輕時就多花一點。」若以人生百歲計算，正志還有40年的時間，可以慢慢尋找想做的事。

於是，正志買了一台單眼相機，開始在散步時拍攝路邊的花朵和公園裡的昆蟲，讓原本單調的退休生活增添一絲樂趣。專家表示，花錢和存錢同樣重要。退休金不應只是帳面數字，更應作為實踐個人目標的工具。理想的晚年生活需要兼具財務安全與充實心靈，而非淪守財奴。

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