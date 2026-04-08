被房東趕走乾脆自己買房 27歲女靠幾招讓成本減半還能存錢

Margaret Skiff因為原本的房東拒絕續約，轉而購買及整修雙拼住宅，透過分租降低房貸壓力。房屋裝修示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Blue Bird）

現年27歲的斯基夫（Margaret Skiff）因為房東拒絕讓她續租，她轉而在緬因州 波特蘭（Portland）以5萬7500元的頭期款買下一棟價值57萬5000元的雙拼住宅。她透過看YouTube自己動手做盡量降低翻修成本，並將一樓長期出租補貼房貸，剩下的錢積極儲蓄，最終花費與原本租房差不多，卻換到一棟房子。

Moneywise報導，斯基夫說，買一棟多戶型住宅對她而言更可行，她能一個人住而且花費和先前租房差不多。她也花了1萬5000元翻修房屋，大部分工程都是她自己和母親合作完成，只有聘請水電工與石膏板工，並花3500元翻新浴室，現在她正在存錢準備翻修廚房。

至2026年1月，斯基夫存下了19萬元，並且透過退休帳戶、證券戶與儲蓄帳戶進行投資，目標是存到50萬元。她在2025年的總收入為15萬1000元，包含11萬3000元的體驗分析師薪水與來自TikTok、Instagram和YouTube等社群媒體內容創作的3萬8000元收入。

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斯基夫的故事聽起來是自住投資的完美案例，根據全國房地產 經濟人協會（National Association of Realtors）的統計，近期買房族群中只有12%的人介於26到34歲。這個案例的核心財務原則是透過租房收入降低實際住房支出，就能有更多錢儲蓄或進行投資，斯基夫每月的2000元收入累積一年為2萬4000元，原本這筆錢會全數用於繳房貸。

根據普查局（Census Bureau）的資料，平均而言全美屋主將收入的21.4%用於房屋開銷，若有可觀的租金收入能改變儲蓄狀態，特別是像斯基夫趁年輕開始投資，複利能發揮更大效益，以她投資的19萬元、加上保守估計7%的年化報酬率計算，到47歲時她就有73萬5000元的利息收入，對財務安全感和財富自由而言影響甚大。

斯基夫透過壓低翻修費用保留房屋價值，只花1萬5000元翻修整棟雙拼住宅，遠低於請承包商處理的費用。根據This Old House的調查，在2025年2000名屋主中只有32%的嬰兒潮世代族群打算翻修房屋，相較之下千禧世代占比60%、Z世代占比56%。斯基夫透過看YouTube自己動手做，可見重新粉刷、鋪地板等翻修工作不一定要花大筆錢。

自住投資不限於首購族或Z世代，其他屋主也可以考慮將閒置的臥室出租，或將地下室轉換成長期租房或附屬住宅單元（ADU），都能抵銷住房支出、償還房貸甚至賺錢，可成為空巢期族群的主要收入來源。

斯基夫將第一份全職工作薪水自動提撥到401(k)帳戶中，並將做自媒體的收入全數存起來。她表示，畢業六年後回頭檢視自己的帳戶很滿意，如果她25歲才開始投資，今天就不會有這筆數目。關鍵是她有明確的50萬儲蓄目標，比起模糊的「多存錢」更能設定標竿，如此一來不論是考慮花錢整修、找室友或延遲享樂都有參考標準。