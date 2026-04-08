張凌赫新劇「這一秒過火」未播先熱 3大看點「虐戀天花板」

由張凌赫、王楚然主演的民國情感劇《這一秒過火》已正式過審並取得發行許可。（取材自豆瓣）

《逐玉》爆紅後，張凌赫 憑藉帥氣外表和出色演技，關注度大漲。近日由張凌赫、王楚然主演的民國情感劇「這一秒過火」已正式過審並取得發行許可，全劇共33集，預計於2026年5月至6月播出。消息曝光後迅速引發劇迷討論，不僅因改編自匪我思存經典小說，更因主打高強度虐戀情節，被不少觀眾列入「年度必追清單」。

根據「搜狐」報導，「這一秒過火」改編自小說「如果這一秒，我沒有遇見你」，故事背景設定於民國時期，圍繞軍閥世家與商賈家族之間的情感與權力交織。男主角慕容清峄因身世錯置與成長創傷，性格冷靜克制，女主角任素素則因一次救援事件改變命運，兩人因誤會與犧牲展開長時間分離與重逢。

劇情核心在於角色間的情感拉扯與命運錯位，包括假死、重逢、身分轉變等橋段，使整體故事呈現高強度戲劇張力。同時，在國難與家族壓力交織下，人物關係更加複雜，形成愛與責任並行的敘事主軸。

演員陣容方面，由張凌赫飾演男主角慕容清峄，王楚然飾演女主角任素素／方牧蘭，另有付辛博、胡杏兒與沙寶亮等人參與演出。整體卡司橫跨新生代與實力派，提升作品討論度。

其中，張凌赫此次挑戰民國權貴角色，被認為將呈現與過往古裝形象不同的成熟氣質；王楚然則詮釋堅韌且具犧牲性的女性角色，兩人角色設定皆具情感張力。此外，配角群多涉及家族與權力核心，強化劇情中的對立與牽制，使整體故事更具層次。

該劇主要看點集中於三大面向。首先為角色反差設定，男主角外冷內熱的情感表現，與其權力背景形成對比，增加人物吸引力。其次為經典虐戀元素，延續原著作者一貫強烈情感風格，使劇情在相遇與分離之間持續堆疊張力。第三則為民國背景下的權力鬥爭，劇情不僅聚焦愛情，也涉及軍閥勢力與商業角力，使故事結構更加完整。此類多線並行的敘事方式，被認為有助提升劇情深度與可看性。

整體而言，「這一秒過火」目前呈現「未播先熱」的市場狀態，憑藉原著基礎、卡司話題與題材設定吸引關注。不過也有觀點認為，最終口碑仍取決於劇情節奏、演員表現與情感鋪陳是否到位。在近年古裝與民國劇競爭激烈的環境下，單靠題材與人氣已難以確保成功，內容品質仍是關鍵。