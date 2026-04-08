我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗收緊荷莫茲海峽 未經許可通行就摧毀

法拉盛四死火災案 縱火嫌犯落網被控八項謀殺

張凌赫新劇「這一秒過火」未播先熱 3大看點「虐戀天花板」

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
由張凌赫、王楚然主演的民國情感劇《這一秒過火》已正式過審並取得發行許可。（取材自...
由張凌赫、王楚然主演的民國情感劇《這一秒過火》已正式過審並取得發行許可。（取材自豆瓣）

《逐玉》爆紅後，張凌赫憑藉帥氣外表和出色演技，關注度大漲。近日由張凌赫、王楚然主演的民國情感劇「這一秒過火」已正式過審並取得發行許可，全劇共33集，預計於2026年5月至6月播出。消息曝光後迅速引發劇迷討論，不僅因改編自匪我思存經典小說，更因主打高強度虐戀情節，被不少觀眾列入「年度必追清單」。

根據「搜狐」報導，「這一秒過火」改編自小說「如果這一秒，我沒有遇見你」，故事背景設定於民國時期，圍繞軍閥世家與商賈家族之間的情感與權力交織。男主角慕容清峄因身世錯置與成長創傷，性格冷靜克制，女主角任素素則因一次救援事件改變命運，兩人因誤會與犧牲展開長時間分離與重逢。

劇情核心在於角色間的情感拉扯與命運錯位，包括假死、重逢、身分轉變等橋段，使整體故事呈現高強度戲劇張力。同時，在國難與家族壓力交織下，人物關係更加複雜，形成愛與責任並行的敘事主軸。

演員陣容方面，由張凌赫飾演男主角慕容清峄，王楚然飾演女主角任素素／方牧蘭，另有付辛博、胡杏兒與沙寶亮等人參與演出。整體卡司橫跨新生代與實力派，提升作品討論度。

其中，張凌赫此次挑戰民國權貴角色，被認為將呈現與過往古裝形象不同的成熟氣質；王楚然則詮釋堅韌且具犧牲性的女性角色，兩人角色設定皆具情感張力。此外，配角群多涉及家族與權力核心，強化劇情中的對立與牽制，使整體故事更具層次。

該劇主要看點集中於三大面向。首先為角色反差設定，男主角外冷內熱的情感表現，與其權力背景形成對比，增加人物吸引力。其次為經典虐戀元素，延續原著作者一貫強烈情感風格，使劇情在相遇與分離之間持續堆疊張力。第三則為民國背景下的權力鬥爭，劇情不僅聚焦愛情，也涉及軍閥勢力與商業角力，使故事結構更加完整。此類多線並行的敘事方式，被認為有助提升劇情深度與可看性。

整體而言，「這一秒過火」目前呈現「未播先熱」的市場狀態，憑藉原著基礎、卡司話題與題材設定吸引關注。不過也有觀點認為，最終口碑仍取決於劇情節奏、演員表現與情感鋪陳是否到位。在近年古裝與民國劇競爭激烈的環境下，單靠題材與人氣已難以確保成功，內容品質仍是關鍵。

張凌赫

上一則

LG 大秀未來家電 AI實現「零勞務家庭」願景

下一則

被房東趕走乾脆自己買房 27歲女靠幾招讓成本減半還能存錢

延伸閱讀

5熱播劇劇評／「逐玉」小瑕疵影響觀感 這部最貼近生活感

5熱播劇劇評／「逐玉」小瑕疵影響觀感 這部最貼近生活感
「白日提燈」口碑翻車？3大爭議：迪麗熱巴、陳飛宇少了CP感

「白日提燈」口碑翻車？3大爭議：迪麗熱巴、陳飛宇少了CP感
「冬去春來」6看點 北漂群像接地氣 章若楠、林允選角內幕曝光

「冬去春來」6看點 北漂群像接地氣 章若楠、林允選角內幕曝光
張凌赫演過耽改劇 網笑：造型也太土了 幸好沒播

張凌赫演過耽改劇 網笑：造型也太土了 幸好沒播

熱門新聞

專家建議，早期退休除了需要積極的理財規劃，社會連結才是維持健康心理的關鍵。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

37歲高薪菁英存夠錢宣布「再也不工作」 三個月後變化令老父憂心

2026-04-02 20:25
洗毛巾和浴巾時加入約半杯小蘇打，就能洗出像飯店那樣蓬鬆柔軟的毛巾。毛巾示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Mads Leif Hansen ）

洗浴巾時加入一物 洗後如飯店毛巾般蓬鬆柔軟

2026-04-01 22:25
三生肖女性因有著自己獨特的婚姻經營哲學，讓另一半死心塌地相伴一生。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alexy Almond）

婚姻並非一帆風順 三生肖女馭夫有道「情感更升溫」

2026-04-06 23:25
專業飛釣手兼前魚販推薦到超市選購海鮮的五個秘訣。海鮮示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Mike Bergmann）

專業釣手分享買海鮮必知5秘訣 這種常見魚絕不買

2026-04-01 19:25
每個星座在面對時間與經驗累積時，展現出的固執程度也會不同。（取材自免費圖庫pakutaso）

愈老愈難溝通？12星座「頑固」排行：天秤反差最大

2026-04-03 23:48
鄧麗君逝世31年至今，依然是歌迷心目中永遠的「一代歌后」。(阿爾發音樂提供)

鄧麗君驟逝31年真相首曝 管家被下封口令「延誤救援臨終前手腳痙攣」

2026-04-01 23:27

超人氣

更多 >
全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀
中國前女首富陳麗華病逝 身家500億 傳4子女各分百億遺產

中國前女首富陳麗華病逝 身家500億 傳4子女各分百億遺產
做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多

做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多
伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外

伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外
船舶追蹤網站：美伊停火後 首批船舶通過荷莫茲海峽

船舶追蹤網站：美伊停火後 首批船舶通過荷莫茲海峽