油價大漲是否該改開電動車？這篇算給你看

伊朗戰爭讓油價大漲，很多人開始思考是否購買電動車來節省支出。電動車示意圖，與本新聞當無關。（取材自unsplash.com@myenergi）

伊朗戰爭讓油價飆漲，很多人開始或重新考慮購買電動車 。平均來說，電動車的價格比燃油車高，但從長遠來看買電動車的確能節省開支和擁有一定程度的能源獨立性，不過到底哪一種車可以讓人減少開支仍取決於用車地點的實際油價和電價，仔細估算才能找到最適合自己的車種。

Moneywise報導，自2月28日伊朗戰爭爆發以來，汽車買賣網站Autotrader的數據顯示，全新電動車的搜尋量暴增28%、二手電動車的搜尋量也增加15%；Autotrader表示，雖然油價仍低於2022年的極端數字，但對電動車感興趣激增的數量傳達了人們對未來能源安全、穩定和價格衝擊的擔憂正推動他們的購買行為。

伊朗戰爭剛爆發時，很多人認為油價上漲只是一時的；中東國家的石油產量佔全球總產量的30%，以沙烏地阿拉伯和伊朗為最多。此外，全球約五分之一的石油和液化天然氣經由荷莫茲海峽運輸。

伊朗封鎖荷莫茲海峽，禁止商業運輸，石油運輸受到限制，導致供應緊張也推高油價，若能重新開放，情況或許會好轉，但油田和產油設施也是這次戰爭的目標。

以色列在3月18日轟炸了伊朗的南帕斯（South Pars）天然氣田，又在4月6日空襲了該區的賈姆（Jam）和達馬萬德（Damavand）石油化學設施，伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）向波斯灣阿拉伯國家發射無人機和飛彈回擊3月18日遭受的攻擊。

卡達能源公司（QatarEnergy）執行長卡比（Saad al-Kaabi）接受路透社採訪時表示，伊朗的攻擊摧毀了卡達17%的液化天然氣出口容量，讓該地區倒退10至20年。

基礎設備的損壞可能需要好幾年才能修復，這也可能導致油價因此上漲和波動好些年。麻省理工學院的能源經濟學家克尼爾特（Christopher Knittel）接受美聯社採訪時說，一周或兩周前他會說若戰爭當天停止，長遠影響將微乎其微，但現在看到基礎設施遭到破壞，代表這場戰爭的後果是長期的。

那麼，該改開電動車還是等看看油價是否會下跌呢？

全球最大的汽車服務和技術提供商考克斯汽車（Cox Automotive）的數據指出，美國今年2月全新電動車的平均交易費用為5萬5300元，燃油車則是4萬9353元。

但從長遠來看，買電動車能為消費者節省開支，還能帶來一定程度的能源獨立性。歐洲非政府組織運輸與環境協會（Transport＆Environment）3月的分析指出，燃油車受到能源危機的影響是電動車的五倍。

以豐田RAV4為例，標稱油箱容量是14.5加侖，若一加侖油價是4元，加滿需花約58元，可以跑約435英里。若開電動車，一度電價格為15分，因此充飽電（133千瓦時）約需20元，可以跑4百英里。

美國人在2023年的平均行駛里程為1萬2200英里，為了方便計算取整數，假設兩台車一年跑1萬2千英里，RAV4需加滿油28次，總花費約1600元，若是開電動車，要充飽電30次，花費約600元，五年下來RAV4要花8千元，電動車只需3千元，差了5千元。

實際數字取決於所在地的油價和電價，全國各地的油價和電價可能有極大差異，用車頻繁程度和家裡是否有充電設施也會影響。若你住在西岸，油價很高但電費很便宜，因此更適合購買電動車而非燃油車，其他地區電價可能很高，所以油電混合動力車會更適合，而或許兩全其美的方法是買一台仍在保固期內的二手電動車。