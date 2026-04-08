愈大顆愈好、放久更甜？專家：別再信這9個選藍莓迷思

專家分享挑選藍莓常見的誤解。藍莓示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@arca teker）

新鮮的藍莓不僅多汁又美味，同時富含各種營養，其中豐富的抗氧化劑被認為可以改善記憶力，本身低熱量，還可能有降血壓功效，但不小心買到品質不佳的藍莓很掃興，Tasting Table報導訪問幾位專家，分享挑選藍莓時最常見的錯誤，幫助你買到更美味的藍莓。

1. 以為愈大顆愈好吃

大顆的藍莓可能看起來更多汁、更吸引人，或許不少人就會特別挑選外觀較大顆的藍莓，餐廳Butler bakeshop的主廚庫蘇馬諾（Florencia Cusumano）說，藍莓不是愈大愈好，太大的藍莓可能含水量較高、味道較淡，而小顆藍莓通常比較甜，有時候味道也比較濃。以濃郁莓果味著稱的野生藍莓通常都很小顆，別因為果實較小就認定品質不佳。

2. 買到盒底有汁液的藍莓

挑藍莓時不僅要看果實本身，還要注意裝藍莓的容器，如果盒子底部有濕氣或汁液，代表藍莓可能不新鮮。食品科技公司NEMIS Technologies的共同創辦人哈普菲爾德（Mario Hupfeld）說，買藍莓一定要先檢查盒底，開始腐爛的果粒都會聚集在底部，如果盒子會漏水更不應該買，就算只是底部有些汁液也最好改買別盒藍莓。

3. 以為買回家放久一點更甜

很多人都知道到超市買酪梨或香蕉可能要挑不同熟度，以免過幾天要吃的時候已經過熟腐壞，但藍莓不是放越久越甜，庫蘇馬諾說，因為藍莓是成熟後才會採收，所以在店裡挑選時直接選看起來最好的藍莓即可，外觀不佳的藍莓口感也不好。

4. 沒檢查是否發霉

在潮濕環境中的藍莓容易發霉，美食部落客錢德拉（Sapana Chandra）說，挑選藍莓時務必先檢查盒底是否有發霉跡象，避免花錢買到已經變質的藍莓；如果買回家後才發現有幾顆藍莓已發霉，只要數量不多，把發霉的藍莓丟掉，其他的還可以吃。

5. 買到發皺的藍莓

營養師奧姆斯比（Meaghan Ormsby）說，不要買太軟或發皺的藍莓，因為發皺的藍莓汁液比較少，而太軟的藍莓較不新鮮，要挑選豐滿、緊實的果粒。外表有皺褶的藍莓通常代表果粒流失一些水分，也可能開始腐壞，所以也要檢查有沒有發霉或發爛。

6. 買看起來特別光滑的藍莓

庫蘇馬諾說，新鮮、高品質的藍莓外表會有點灰濛濛的、呈現絲絨藍色並帶點天然的銀色光澤，這是藍莓的保護層，避免被紫外線傷害，以及防止因為水分流失而縮小。藍莓看起來灰濛濛的代表果粒新鮮、可以立即食用，而且運送過程中沒有受損；外觀過於油亮、光滑的藍莓反而可能不新鮮。

7. 買包裝盒不通風的藍莓

錢德拉說，挑選包裝盒有通氣孔的藍莓，讓水氣可以排出去，才能延長藍莓保鮮期，不通風的盒子裡可能有看不見的腐敗藍莓。沒吃完的藍莓也要使用能讓空氣流通的盒子保存。

8. 挑選聞起來較酸的藍莓

除了外觀，藍莓的味道也是判斷新鮮度的重要指標；庫蘇馬諾說，要相信自己的嗅覺，如果打開盒蓋時聞到霉味、腐味就不要買，通常這種藍莓可能已經發霉、發皺或開始腐爛，品質好的藍莓聞起來清新而且有淡淡的甜味，絕對不會有酸味。

9. 認為一定要買有機藍莓

很多人習慣買有機農產品，但有機藍莓的價格通常比傳統栽培的藍莓高很多，雖然環境工作組織（Environmental Working Group）在2026年的農藥殘留最多的蔬果排行榜「骯髒12」（Dirty Dozen）清單將藍莓列入其中，提倡消費者選擇有機藍莓，不過奧姆斯比說，兩類藍莓都有受到監管，可以放心食用，而且營養價值相差無幾，有吃到藍莓總比完全沒吃更好，可以根據自己的預算和偏好選擇。