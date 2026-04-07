出了什麼事？好市多科克蘭這款長銷冷凍品批評聲浪大增

好市多的科克蘭麵包粉炸蝦被不少顧客批評不僅味道變差，麵包粉外衣和裡面蝦肉的比例失衡，蝦子少得可憐。炸蝦示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Jonathan Borba）

好市多 （Costco ）的自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）有許多受到顧客喜愛的商品，但其中一款熱門冷凍商品「麵包粉炸蝦」（Kirkland Signature Breaded Panko Shrimp）近來卻飽受質疑，不少會員認為這款產品除了味道變差之外，蝦子和麵包粉的比例也嚴重失衡，蝦子少得可憐，有些死忠顧客開始放棄這款商品，改買據稱味道更好的天婦羅蝦。

Mashed報導，科克蘭麵包粉炸蝦份量十足，一盒2.5磅，內含約40至50隻炸蝦，聽起來似乎是海鮮愛好者的最佳購買選擇，但網路上的消費者可不這麼認為，他們認為這款商品品質大幅下降。

一名網友在Reddit貼文中表示，他們家長期購買科克蘭麵包粉炸蝦，是很忠實的支持者，但最近一次的購買卻讓他們非常失望，除了品質和味道下降不說，蝦子和麵包粉的比例失衡，另一名不滿的網友在Facebook抱怨，說麵包粉很厚，蝦子少的可憐，兩者份量差太多了。

還有消費者在好市多網站上科克蘭麵包粉炸蝦的購買頁面留言，指麵包粉炸蝦裡的炸蝦讓人感覺好像在吃一團膠水，一點蝦味都沒有，麵包粉和蝦子的比例大概是1.5比1，吃起來淡而無味，不過還是有顧客對款商品持正面評價，因此負面評價或許可以參考就好。

科克蘭有許多受到顧客喜愛的冷凍商品，不免令人好奇為什麼麵包粉炸蝦會有這麼多負評；科克蘭麵包粉炸蝦的包裝盒上有說明蝦子是來自泰國的養殖蝦，但沒有提到更多關於商品的來源，因此不能確定好市多是否更換了供應商，有時候更換供應商會造成商品品質下降。

顧客對麵包粉炸蝦的負評大部分是批評麵包粉和蝦子的比例不均，報導的撰文者亞當斯（Stacie Adams）猜測蝦價上漲是元凶，不過蝦子是價格最實惠的海鮮，價錢通常較穩定。

目前科克蘭麵包粉炸蝦的蝦子和麵包粉外衣比例不均的確切原因仍不明，不少放棄不買的人說科克蘭天婦羅炸蝦（Kirkland Signature Tempura Shrimp）是很棒的替代品，味道和品質更好。有網友在Reddit貼文形容天婦羅炸蝦令人驚豔，堪比餐廳的蝦子；最重要的是天婦羅蝦的外衣和蝦肉比例平衡，不會讓人覺得蝦肉不足。

▲ 影片來源：Instagram＠costco_puertorico（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.