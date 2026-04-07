不只錢會出問題 遺產律師：美國人處理遺囑最常犯7大錯誤

遺產律師表示，幾乎所有18歲以上的人都應該擁有基本的遺產規劃文件，即使內容不複雜，也能在關鍵時刻減輕家人財務與情感負擔；示意圖。(取材自Unsplash @Scott Graham)

遺囑是人生重要法律文件之一，可在身後安排財產分配、監護與債務處理，並指定執行人依意願辦理。不過，許多美國人仍未立遺囑。根據Caring.com於2020年對2500名成人調查，即使在疫情期間，仍有三分之二沒有遺囑，主因包括拖延與認為自身資產不足。

據網站Huff Post報導，密爾瓦基遺產規劃律師艾多・沃尼（Eido Walny）表示，缺乏基本遺產規劃文件是常見且遺憾的錯誤。他指出，18歲以上民眾即使只準備簡單文件，也能減輕家人在關鍵時刻的財務與情感負擔。除未立遺囑外，律師也點出多項常見問題。

1. 指定多位遺囑執行人

紐約律師愛麗絲・崔（Alice Choi）指出，應以1名執行人為主並設備用人選，避免多人共同決策引發衝突。她表示，涉及房產處理等問題時，意見分歧常導致家庭爭執與成本增加；加州律師卡門・羅薩斯（Carmen Rosas）也提醒，若人數為偶數且意見對立，將難以決定最終方向。

2. 認為只要有遺囑就能避免法院程序

威斯康辛州律師大衛・華生（David Watson）表示，遺囑不一定能避免遺產認證程序（probate）。若資產僅登記於個人名下，仍須經法院處理。他舉例，一名客戶因父親房產未設信託或死亡轉移指定，最終須支付約4000美元費用完成程序。

3. 對具有情感價值的物品描述太模糊

羅薩斯指出，許多人僅寫「平均分給所有子女」，卻未明確指定特定物品，容易引發爭議。她指出，金錢並非唯一爭執來源，反而是具有情感價值的物品最易引發衝突。當家庭成員因情感或遺憾而產生不同解讀時，容易導致糾紛，因此建議明確寫下物品歸屬。

4. 未隨人生變化更新遺囑

伊利諾州律師迪歐娜・雷諾茲（Dionna Reynolds）表示，許多人完成遺囑後便不再更新，但婚姻、離婚或子女出生等重大事件都應調整內容。她建議每5至7年檢視一次，以避免出現未涵蓋孫子女等情況，導致結果與原意不符。

5. 未考慮遺產對受贈者的實際影響

沃尼指出，遺贈雖能帶來幫助，但若未考慮受贈者狀況，可能造成問題。例如年輕人可能尚未具備管理財產能力，或影響助學金資格；中年人可能面臨離婚、債務或成癮問題；年長者則可能因繼承影響醫療補助資格。因此，遺產安排需考量受贈者處境。

6. 未留下遺囑存放資訊

羅薩斯表示，有些家屬甚至無法確認遺囑是否存在。她建議將正本存放於安全處，並告知親友或提供律師聯絡方式，避免過世後無法找到文件而需重新處理遺產。

7. 未尋求專業遺產規劃律師協助

沃尼提醒，遺產規劃涉及複雜法律問題，不應交由非專業人士處理。他建議尋找專精相關領域的律師，以避免未來產生額外時間、金錢與情感成本，確保文件在關鍵時刻能發揮作用。