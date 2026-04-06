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阿提米絲2號飛到月球背面通訊死區 失聯40分鐘令人揪心

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阿提米絲2號飛到月球背面通訊死區 「失聯40分鐘」令人揪心

編譯盧炯燊／即時報導
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在這段與地球失去聯繫的斷訊期間，太空人反而將全部注意力放在專注觀測。(美聯社)
在這段與地球失去聯繫的斷訊期間，太空人反而將全部注意力放在專注觀測。(美聯社)

飛奔往月球的「阿提米絲2號」(Artemis II)，無論走到多遠都一直與休士頓的控制中心保持聯繫，這是四名太空人與地球家園最令人安心的連結，然而這條連結在美東時間6日晚上6時44分左右中斷。

綜合紐約郵報等報導，載運阿提米絲2號的獵戶座(Orion)太空船，這個時候進入進入月球的背面，在歷時40分鐘內，負責信號傳輸的無線電與雷射訊號被月球完全遮蔽，意味若在這段充滿潛在風險的旅程裡出現任何意外，太空人將無法向休士頓發出求救訊號。

地球上負責維持與太空船聯繫的人，這段通訊中斷期同樣是一段緊張的時刻。

儘管這是最令人揪心的40分鐘，但也是最重要的里程碑，在這段時間裡，太空人在距離月球4000至6000哩的高度繞月飛行，一睹月球背面的真容，是前所未見的景象。

太空人透過艙門會看到月球背面，在地球上這是永遠看不到。

太空人之一的葛洛佛(Victor Glover)在出征前接受BBC採訪時說，「當身處月球背面與所有人失去聯繫時，反而是一個契機」，又說「讓我們祈禱，希望我們能夠重新取得聯繫」。

在這段與地球失去聯繫的斷訊期間，太空人反而將全部注意力放在月球上，專注觀測，包括拍攝影像、研究月球的地質或靜靜凝望它的壯麗。

位於英格蘭西南部康沃爾郡(Cornwall)的古尼利地球站(Goonhilly Satellite Earth Station)，負責從「獵戶座」太空船接收訊號，精準追蹤它在整段旅程中的位置，並將這些資訊回傳給太空總署(NASA)總部。

該地球站的技術長科斯比(Matt Cosby)說，當他們從月球陰影中再度現身、訊號重新接通的那一刻，世界集體鬆一口氣。

他認為，隨著NASA以及全球其他太空機構加速探索步伐，這類通訊中斷將會成為過去式，「若要在月球上建立可持續的存在，必須24小時不中斷，即使是在月球背面也是這樣」。

太空人 NASA 休士頓

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