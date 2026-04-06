日本畫家奈良美智「紐約廁所塗鴉」拍出26萬美元

奈良美智隨性在紐約酒吧廁所門的塗鴉「藝術家親筆塗鴉」，以逾206萬港元成交。(圖／富藝斯提供)

廁所門板被喝茫的客人隨手亂畫，應該是多數餐廳老闆的惡夢。但如果這位客人是日本 畫家奈良美智，結局可就會大逆轉。富藝斯上周在香港拍賣 奈良美智2009年作品「藝術家親筆塗鴉」，就是這樣一幅畫在餐廳廁所門板上的作品，成交價逾206萬港元（約26萬美元），讓餐廳老闆的惡夢變美夢。

此事源於2009年，奈良美智在紐約馬里安‧波士奇畫廊舉辦個展前夕，和朋友來到紐約東村的尼亞加拉酒吧(Niagara Bar)。小酌之後，大畫家隨興塗鴉，在廁所門板畫上他最具代表性的大眼娃娃。奈良美智離開酒吧後「畫興」不減，跟友人來到紐約地鐵聯合廣場站，用尖銳鋼絲塗鴉2幅日本人肖像，當場遭警察逮捕。奈良美智鋃鐺入獄兩天，事後他形容這2日的獄中歲月「是我生命中一次美好的體驗」，還說獄中「就像電影場景」。

富藝斯介紹此一畫在廁所門板上的大眼娃娃時，表示這是奈良美智在紐約下城東村著名的尼亞加拉酒吧牆上留下的一幅「非正式的親筆手繪」，「這幅即興繪製的壁畫，捕捉了奈良標誌性的情感直接性——他以挑釁的神情和粗獷的筆線，勾勒出充滿反抗姿態的孩童形象。」

富藝斯表示，此一作品被小心翼翼地從原始牆面移除並保存下來，是從整體裝置中取下的少數幾個片段之一。雖然親筆畫作的大部分仍保留在尼亞加拉酒吧原址，但這塊畫板已成為奈良在該空間創作手中極為罕見的直接見證。因非正式發布藝術作品，此作並未被奈良美智基金會未將此作納入藝術家全集，但仍是獨特珍稀的藝術家親筆手繪。