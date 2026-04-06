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舊金山屋主做一事 電費省下25%

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一名舊金山灣區屋主分享自己節省電費的方法。房屋示意圖，與本新聞無關。（取材自un...
一名舊金山灣區屋主分享自己節省電費的方法。房屋示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Michael Kahn）

隨著全美電價飆升，許多屋主都想盡辦法減少能源開銷，一位舊金山灣區屋主在Reddit上分享他將家中暖爐（gas furnace）更換成現代熱泵（heat pump）後，即使住在加州電費最高的地區，仍讓電費帳單平均減少了20%。

The Cool Down報導，節省電費最有效的方法之一就是升級成高效能熱泵，該名屋主列出從原本老舊空調和暖爐換成Gree Flexx Ultra熱泵的帳單變化，發現2026年2月和2025年同月份相比，暖通空調系統的支出減少15%，而比較兩年份的1月帳單，則減少25%。

在電費特別貴的地區，這些省下的錢很快就能累積成可觀金額。如果想知道升級空調系統能省下多少錢，三菱（Mitsubishi）提供相關諮詢服務。電熱泵因為不像傳統暖爐需要燒天然氣，所以也能減少住家附近的空氣汙染。

更換新的暖通空調系統聽起來很複雜，但報導中推薦幾個選項。三菱能協助屋主尋找高效率的冷暖空調，並接洽可安裝服務。無法一次付清款項的話，Palmetto的零首付暖通空調租賃計畫最多可降低一半的能源支出，每月費用為99元起，還包含12年的免費維修，機器故障時不用擔心要支付高額維修費。

想省更多錢不妨考慮搭配超級節能電器與太陽能板，EnergySage讓根據預算與房屋需求，協助屋主找到適合的太陽能板與安裝服務，最多可省下1萬元安裝費。透過Palmetto Home應用程式完成節省家庭電費等任務，可以獲得5000元獎金。

舊金山 加州

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