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襪子翻面洗或正面洗？業者答案令人驚訝：原來一直洗錯

襪子翻面洗或正面洗？業者答案令人驚訝：原來一直洗錯

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有人認為將襪子恢復原狀再清洗，外觀較乾淨；也有人主張翻面洗，強調清潔效果較佳。襪...
有人認為將襪子恢復原狀再清洗，外觀較乾淨；也有人主張翻面洗，強調清潔效果較佳。襪子示意圖。（取材自pexels.com@wal_ 172619）

有些人習慣將襪子脫下就以反面丟進髒衣籃，經常惹怒負責洗衣服的家人，因為晾乾後還要翻回正面摺好。而在日常家務中，每個人的洗衣方式也不盡相同，「襪子該不該翻面洗」更是許多家庭長久以來的爭論焦點。有人認為將襪子恢復原狀再清洗，外觀較乾淨；也有人主張翻面洗，強調清潔效果較佳。日本媒體「grape」報導，日本知名襪子製造商「NAIGAI」近日給出明確建議，指出「襪子翻面洗」才是正確且有效的清潔方式，引發不少民眾熱議，直呼「原來一直都做錯了」。

業者說明，襪子內側因長時間直接接觸皮膚，最容易累積汗水與皮脂，也是細菌與異味的主要來源。因此，若未翻面就直接清洗，恐難以徹底去除污垢。相反地，將襪子翻面後再放入洗衣機，不僅能提升清潔效率，也有助於減少外側布料因摩擦而產生的毛球與灰塵附著，進一步延長襪子的使用壽命。

除了清洗方式，晾曬技巧同樣不可忽視。業者建議，洗淨後應將襪口朝上，並置於通風陰涼處晾乾，避免陽光直射造成布料老化或彈性疲乏。正確的洗滌與保養方式，不僅能維持襪子的舒適度，也能減少頻繁更換所帶來的成本負擔。

報導指出，將襪子翻面清洗並非偷懶或隨意之舉，而是基於清潔原理的合理選擇，過去在家庭中引發爭議的洗衣習慣，透過專業人士的解釋，可望獲得更一致的共識。

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