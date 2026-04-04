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英76歲翁中137萬大獎隔日發現「歸零」心碎引發心臟病住院

TVBS新聞網／編輯 謝景沛 報導
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英國一名76歲老翁得知獎金被全數扣除後，突發心臟病住院；示意圖。(圖／123RF...
英國一名76歲老翁得知獎金被全數扣除後，突發心臟病住院；示意圖。(圖／123RF)

英國知名博彩品牌William Hill與888 Casino近日爆發嚴重的系統故障爭議。多名玩家以為自己幸運中得巨額獎金，卻在短短幾天內發現獎金被全數扣除。其中，一名來自伯恩利（Burnley）的76歲老翁約翰·萊丁（John Redding）在得知真相後，因承受不住劇烈打擊而突發心臟病住院。

每日郵報報導，約翰·萊丁原本以為自己贏得了28.5萬英鎊（約37萬美元） 的「Jackpot Drop」大獎。他的兒子亞當向鏡報透露，父親前一分鐘還沉浸在經濟煩惱終於結束的喜悅中，下一分鐘獎金卻在沒有合理說明的狀況下被收回。「這件事帶來的衝擊令人難以承受，」亞當憤慨地表示，「這不僅僅是錢的問題，而是公司處理方式極其不公。這股巨大的壓力嚴重損害了我父親的健康。」

目前，萊丁先生仍身處醫院接受治療。同時，另一名來自鄧斯特布爾（Dunstable）的郵遞員史蒂文·哈維（Steven Harvey）也經歷了相同的心碎時刻。他原本打算利用帳戶中顯示的33萬英鎊獎金購屋置產，最終卻落得一場空。

根據Ellis Jones律師事務所的保羅·卡諾利克（Paul Kanolik）表示，目前已有約50名受害者與該律師事務所聯繫。許多客戶在看到帳戶餘額後，已經基於這些「贏得」的資金做出了重大的財務承諾或人生決定。

律師表示，針對Evoke集團的集體訴訟正在醞釀中，目前尚無法確定受影響的總人數。

Evoke集團發言人對此解釋，這起風波源於Jackpot Drop Pool機制的技術錯誤。例行審查發現平台活動異常，導致玩家帳戶餘額出現錯誤金額。目前公司已迅速修正問題，並正追回那些「並非透過有效或正常遊戲流程」產生的資金。而官方對造成的不便表示歉意，並強調一切將按照標準服務條款處理。

儘管博彩公司引用條款試圖免責，但過去已有消費者維權成功的案例。 2021年，54歲的安德魯·格林（Andrew Green）在Betfred應用程式中贏得170萬英鎊，當時該公司同樣以軟體故障為由拒絕支付。然而，英國高等法院最終裁定Betfred敗訴，必須全額賠償獎金及利息。

英76歲翁中1200萬大獎隔日發現「歸零」！心碎引心臟病住院

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