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「阿提米絲2號」吉祥物？NASA員工放「美少女戰士」貓玩偶引熱議

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「阿提米絲二號」（Artemis II）任務直播時，有觀眾發現「美少女戰士」裡的...
「阿提米絲二號」（Artemis II）任務直播時，有觀眾發現「美少女戰士」裡的貓咪玩偶「阿提密絲」（Artemis）被放在NASA中控室裡。（取材自NASA YouTube直播

「阿提米絲二號」（Artemis II）任務火箭順利於1日升空後，美國太空總署（NASA）繼續直播任務過程，途中有眼尖的觀眾發現，NASA中控室裡面放了一隻日本動漫作品「美少女戰士」裡的貓咪玩偶「阿提密斯」（Artemis），引起熱議。

「Artemis」是源自希臘神話的女神，象徵自然、生育、貞潔等。在羅馬時期，她的形象被與月亮女神塞勒涅（Selene）畫上等號，成為月亮的象徵之一。

在NASA「阿提米絲二號」任務的直播畫面中，有眼尖的觀眾發現與任務同名的貓咪「阿提密斯」玩偶被放在NASA中控室的一角。「阿提密斯」在「美少女戰士」中是主角們的守護者與戰鬥夥伴。

根據畫面，這隻玩偶被放在「CAPCOM」單位的桌上，這個工作是負責當太空人和任務控制中心之間溝通的橋樑。根據NASA資訊，在「阿提米絲二號」任務中，負責此工作的人員之一是前太空人勒夫（Stanley G. Love），動畫是他的興趣之一。他在直播畫面中也被目睹在脖子上戴著「美少女戰士」圖案的識別證吊帶。

直播畫面在網路上傳開後，也引起日本網民的注意，有人驚訝NASA裡面也有喜歡「美少女戰士」的員工，也有人認為這隻玩偶是很適合的登月任務吉祥物。

「阿提米絲二號」（Artemis II）任務火箭順利於1日升空。（路透）
「阿提米絲二號」（Artemis II）任務火箭順利於1日升空。（路透）

日本 太空人 NASA

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