在好市多買這五種廚房小型電器 每月可省數百元

在好市多購買咖啡機、氣炸鍋等小型廚房家電，長期使用下來每個月可以省下數百元。咖啡機示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@ Julian Hochgesang）

購買如咖啡機、氣炸鍋等小型廚房電器乍聽之下似乎要花一筆錢，但若時常外食或買飲品，這筆錢就花得值得。GOBankingRates報導推薦五項好市多 （Costco ）販售的廚房必備好物，若經常使用，可以幫助你每個月省下數百元。

1. 迪朗奇Pixie咖啡機（Nespresso Pixie Espresso Machine by De’Longhi），售價189.99元

精品咖啡的價格持續上漲，聰明的消費者轉而購買咖啡機，自己在家製作客製化飲品。迪朗奇Pixie咖啡機僅限好市多會員在網路購買，每台機器都提供不同的杯型選擇，還附贈可在Nespresso 網站使用的40元禮券。

2. 美膳雅液晶五合一電烤爐（Cuisinart 5-in-1 Digital Griddler），售價119.99元

使用美膳雅五合一電烤爐，從最喜愛的肉類到豐盛的周末早午餐都能輕鬆料理，購買這個電烤爐除了能省下外食費用外，在好市多網站上購買也比較便宜，同款商品在Williams Sonoma和Bloomingdale’s通常要價149.95元。

3. 美膳雅CompactMax智能氣炸鍋（Cuisinart CompactMax Air Fryer Pro），售價99.99元

在家自己煮喜歡吃的料理，就能省下不少叫外送的費用。美膳雅CompactMax智能氣炸鍋有六種烹飪功能和五種氣炸預設模式，容量高達8夸脫，家裡人口多也不怕，可以在好市多網站購買。

4. 福庫微電腦電子鍋（Cuckoo Micom Rice Cooker），售價99.99元

大多數專賣店和百貨公司的福庫微電腦電子鍋售價為119.95元，好市多會員在網路上就能訂購6人份的福庫微電腦電子鍋，還能省下20元，可以用來煮飯、藜麥和其他穀物，製作有飽足感的餐點。

5. Bentgo密封食品儲存容器（Bentgo Airtight Food Storage Containers），售價77.99元

使用Bentgo密封食品儲存容器，能讓剩餘或吃不完的食物保持乾燥和新鮮，也不會招來蟲子，這個22件組的密封保鮮盒可以用來裝各種食物，從麥片到義大利麵條都能裝，僅在好市多網站販售。