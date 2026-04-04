冷凍蔬果營養價值不比新鮮品差 選購留意四眉角

營養師說，沒有檢視包裝袋上的營養成分、認為冷凍蔬果品質不如新鮮蔬果等都是人們對冷凍蔬果的常見誤解。冷凍蔬果示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Muhammed A. Mustapha）

要吃蔬菜水果時，儲備冷凍蔬果是確保家中有存貨又不用擔心很快會腐壞的便捷方法之一，營養師施麗希特（Sarah Schlichter）說，冷凍蔬果是增加蔬果攝取量的好方法，也能在飲食中提供必要的微量營養素和膳食纖維。不過雖然買冷凍蔬果時要注意的要領不如新鮮蔬果多，但仍有些常見的錯誤要避免；Eating Well報導訪問多位營養師，點出購買冷凍蔬果時最常見的四項錯誤以及挑選秘訣。

1. 買到溫度控管不當的蔬菜

大多數的蔬菜水果都是摘採後立刻冷凍以保持品質、味道和營養，但營養師斯圖爾特（Whitney Stuart）說，如果一袋冷凍蔬菜拿起來像塊堅硬的冰磚頭，或是透過包裝可以看到一層厚厚的霜，表示可能有溫度不當的情形，因為蔬果被迅速冷凍時不會有太多冰晶形成，確保食品的品質和質地無損，緩慢冷凍或部分解凍後又因為不正確的運送方式或保存溫度而再次冷凍，會形成更大的冰晶，讓蔬果的品質和口感下降。

2. 忽略食品添加物

冷凍區有許多品牌的青豆、青花菜和莓果可供選擇，但也有很多有添加調味料、醬汁或糖。營養師福拉多（Talia Follador）說，有些冷凍水果還泡在糖漿裡或加了糖，有些冷凍蔬菜也裹了醬汁或有調味，這些都會增加大量的鈉、糖或飽和脂肪。

雖然這些有調味的蔬果會讓人更想吃青菜水果，但如果沒有注意成分表和營養標示，那些添加的糖、鈉和脂肪攝取量就會暴增。

3. 認為新鮮蔬果更有營養

斯圖爾特說，人們普遍存在一種誤解，認為冷凍蔬果只是備用或次等選擇，事實上這些蔬果是在成熟的巔峰時期被採摘且數小時內迅速冷凍，將新鮮蔬果在長達數天或數周的運輸及待在貨架上的時間可能流失的維生素都鎖在食物裡了。研究指出，冷凍蔬果維生素A、E、C及抗氧化劑的含量通常和新鮮蔬果一樣多，甚至更高。

4. 不知道冷凍蔬果的便利性

除了價錢較便宜外，購買冷凍蔬果也能讓人克服時間和體力障礙，攝取更多蔬果。施麗希特說，如果常常煮湯、燉菜或炒菜，購買冷凍洋蔥丁或辣椒粒能讓人省下很多時間，但吃到的營養是一樣的；先前有研究指出，缺乏時間、經費是成年人難以吃到建議蔬果攝取量的障礙。

專家也提供選購冷凍蔬果的要訣。第一是購買非時令的蔬果，施麗希特說這是吃非當季蔬果的好方法，也可以買容易腐壞的蔬果，例如莓果。第二是檢視營養成分標籤，有些會有添加的糖、鈉和脂肪，因此一定要讀成分表。

第三是善用預先切好的混合裝產品，如果認為削皮、切塊或要在爛掉前趕快吃掉的壓力是讓自己多吃蔬果的阻礙，購買已經處理好的冷凍蔬果能省下大量時間和金錢，也能減少浪費。

最後是購買前搖一搖，斯圖爾特說在運送和儲存階段都維持冷凍的蔬果不會結成很大一團，搖一搖應該要能感覺到每一塊都能自由晃動，若袋中食品結冰成一大塊，建議放回冰箱中，因為那代表產品有被解凍和再冷凍過。