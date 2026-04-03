清明到來3生肖走好運 他腦袋變靈光「衝破卡關」

三生肖恰逢吉運，在春風吹拂時節與時偕行。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Felicity Tai）

清明時節，正處在仲春轉入暮春的交界，天地氣息漸趨溫潤，萬物欣欣向榮，花開草長，一片生機盎然，此時水氣漸盛，春風柔和中帶著濕潤，讓大地更顯活絡。人們常在這段時間掃墓祭祖、踏青賞春，在緬懷與行走之間，感受生命的延續與自然的流轉。節氣更替像是一種溫和的提醒，讓人放慢腳步，整理思緒，調整作息。「搜狐網」報導，馬年的清明氣場子鼠、申猴、酉雞三生肖恰逢吉運，在春風吹拂時節與時偕行。

子鼠吉祥

生肖鼠一向給人靈活機敏的印象，心思細膩，遇事懂得轉彎，不急不躁卻總能找到出路。今年整體運勢偏向穩中有進，特別是在財務與專業能力的累積上，有機會慢慢看見成果。

到了清明，思緒更為清晰，做事條理分明，也容易遇到願意指點或支持你的貴人。工作上原本卡住的地方，有機會逐步化解，只要保持耐心，把想法一步步落實，就能看到不錯的進展。這段時間也適合拓展人際、累積資源，為未來鋪好更穩固的基礎。

申猴吉利

生肖猴性格開朗爽快，行動力強，面對挑戰往往不退縮，反而能激發潛力。今年在事業方面有回升的跡象，容易被看見、被肯定，只要把握機會表現自己，往往能獲得不錯的回應。

進入清明之後，人際助力明顯提升，朋友或同事之間的互動更加順暢，也更容易得到支持與配合。這段時間適合多交流、多合作，把想法說出來，反而更容易促成好結果。同時也可以多向有經驗的人請益，無論在規劃或執行上，都能讓事情推進得更順利。

酉雞吉利

生肖雞做事向來細心周到，重視細節，也擅長在穩定中累積實力。今年整體機會不少，特別是在工作與財務方面，只要願意踏實經營，就能逐漸建立起自己的優勢。

清明過後，表現空間變大，想法更容易被看見與認可，無論是提出計畫或推動專案，都較容易得到支持。人際關係也顯得順暢，合作機會增加，適合一起把事情做大、做穩。同時，也有機會遇到願意提攜你的貴人，讓你在學習與發展上更進一步，財務累積也會隨之更加穩健。