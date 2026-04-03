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佛州夫妻搬離獨棟房改住飯店 一年省逾萬元還有這些好處

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John Bowers和Maranda Bowers夫妻原本住在月租金2300元...
John Bowers和Maranda Bowers夫妻原本住在月租金2300元的房子，後來搬到飯店房間，一年省下超過1萬元。生活用品示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@AJ Ahamad）

佛州的約翰（John Bowers）和瑪蘭達（Maranda Bowers）這對夫妻檔原本住在月租金2300元的兩層樓房屋，後來因故無力負擔房租，改搬到飯店長期居住，生活開銷因此大幅減少，一年可以存下超過1萬元，他們希望把省下的錢累積起來後買棟小房子和一些土地，希望能享受生活，而不是把所有的錢都投在大房子上。

紐約郵報（New York Post）報導，47歲的瑪蘭達和40歲的約翰原本住在一棟三房的兩層樓房屋，月租金2300元。2023年時約翰在工作時發生意外，右手被鋼梁壓傷，導致他無法繼續工作，瑪蘭達在佛州彭薩科拉（Pensacola）經營一間清潔公司，但她無法獨力負擔房租，因此他們和親戚合住兩周後搬進一間飯店的房間。

約翰和瑪蘭達在2023年11月住進飯店，目前已在飯店住了超過兩年，他們住在一個單床的房間，瑪蘭達一次預訂六個月，她說每周最多只需支付307元，費用包含水電、網路、垃圾處理和免費停車。

瑪蘭達說，住飯店的最大好處是不用每個月花好幾千元付房租，也不用交押金，也不須預付一個月的房租，每周要拿出307元比每個月支付房租和水電費簡單太多了，過去兩年多來，他們每個月省下約1千元。

瑪蘭達說，飯店房間內有個有雙口爐的小廚房，還有一個大冰箱，因此他們可以自己煮，如果有需要，清潔人員會兩周打掃一次房間，每天還會更換乾淨床單，瑪蘭達說她很享受住在飯店的便利性，用水、開冷氣都不用擔心。

▲ 影片來源：YouTube＠New York Post（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

約翰和瑪蘭達打算把住飯店以來省下的錢買小房子和土地，瑪蘭達說他們想過簡單的生活、去度假、享受生活，而不是把所有的錢全都用在一間大房子，他們的孩子也長大了，和其他人共居也不是問題。

瑪蘭達說住飯店但不代表過奢華生活，他們的飯店房間就像個迷你公寓，她甚至弄了一個小隔間，讓自己有個人空間可以工作，她說很多人以為住飯店代表要花很多錢經常外食，但其實不是如此，她都自己煮，感恩節和聖誕節時她甚至煮給飯店一半的人吃。

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