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好市多這款奇異果清甜無「刺舌感」 華人讚：吃到停不下來

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網友分享迷你奇異果（Kiwiberries）口感如「奇異果界的葡萄」。奇異果示意...
網友分享迷你奇異果（Kiwiberries）口感如「奇異果界的葡萄」。奇異果示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Begüm Arıcı）

好市多必買又加一！小紅書上一位北美華人網友「Cier大大大王」推薦「迷你奇異果（Kiwiberries）」，其他網友分享實際購買與食用心得，形容其口感如「奇異果界的葡萄」，引發不少人關注與搶購，也帶動關於價格與產地的討論。

「Cier大大大王」表示，該款名為MUNCH’N Kiwiberries的水果外型小巧，約櫻桃大小，最大特色是「免削皮可直接食用」，只需清洗即可整顆入口，便利性高。她指出，果實口感清爽多汁、甜度高且幾乎沒有酸味，相較一般奇異果更加細膩，甚至不會出現常見的「刺舌感」，讓人一口接一口停不下來。

此外，「Cier大大大王」也強調其健康屬性，指出迷你奇異果富含維生素C、膳食纖維及抗氧化成分，有助於養顏美容與促進消化，被視為「低負擔零食」的替代選擇。

貼文曝光後，引發超過50則留言，不少網友表示「看起來很好吃」、「下次想嘗試」，也有人分享食用經驗，指出果實需放軟後甜度較佳，若過硬可能偏酸。另有網友提到，這類水果在部分地區其實並不稀有，例如東北早市常見，價格相對低廉，顯示不同市場間存在明顯價差。

價格則成為討論焦點之一。有網友指出，今年售價約落在12.99至13.99美元一盒，相較過去明顯上漲，也有人直言「好吃但偏貴」。「Cier大大大王」則回應，先前曾因供應與品質問題短暫缺貨，近期重新上架後價格有所調整。

除了價格外，也有部分網友對其身分提出不同看法，有人認為這其實就是「圓棗子」或其他相似水果，顯示不同地區對該品項認知存在差異。

▲ 影片來源：Instagram＠costcoguide（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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