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好市多貝果保存有秘訣 順手抓這幾款佐料是絕配

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好市多貝果保存有秘訣 順手抓這幾款佐料是絕配

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到好市多買貝果要注意數量，不能只買一包。貝果示意圖，與本新聞無關。（取材自uns...
到好市多買貝果要注意數量，不能只買一包。貝果示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Ryan DaRin）

想要輕鬆準備美味早餐，好市多販售的多種麵包是不錯的選擇；但對於第一次到好市多購買貝果的人可能不知道，好市多的貝果售價是兩條一組的價格，也就是說不能只買一條。如果不小心只拿一條貝果到櫃台結帳，恐怕要自己或等店員回去再拿一條才能結帳。考慮到好市多賣場的大小，可能要用跑的才不會讓櫃台塞車，事先規畫好才不會尷尬。

The Takeout報導，好市多的貝果除了包裝不好打開，還需要事先規畫好再購買，因為有些消費者在Reddit等社群媒體上表示，好市多貝果似乎很快就會發霉，不想浪費食物的話買回家要盡快食用，或是把沒吃完的貝果切片、密封好放進冰箱保存。

除此之外，好市多還有很多可以搭配貝果的絕佳配料可以選購，例如科克蘭的奶油起司；若吃膩起司不妨考慮被認為風味媲美Kerrygold的科克蘭草飼奶油（grass-fed butter），或是價格實惠的冷燻鮭魚，其中Blue Hill Bay煙燻白魚沙拉（Blue Hill Bay Smoked Whitefish Salad）非常適合做貝果三明治，寫完購物清單後別忘記一次拿兩條貝果結帳，避免之後還要原路折返再拿一袋貝果。

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