我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

等了半世紀重返月球 「阿提米絲二號」升空倒數

跟著大華超市買房穩賺？專家稱還要看這些因素

四生肖女頭腦精明、眼光毒辣 天生老闆命格「不走窮路」

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
四生肖具備決策能力，不僅為個人帶來穩定與安全感，也能為家庭累積長遠的發展基礎。示...
四生肖具備決策能力，不僅為個人帶來穩定與安全感，也能為家庭累積長遠的發展基礎。示意圖，非新聞當事者。（取材自[email protected]

有些人天生具備領導氣質與決策能力，不僅在職場上展現出色的統御力，也蘊藏創業當老闆的潛力。她們思維清晰、行動果斷，善於規劃與掌控全局。即使在家庭中，也常自然成為經濟支柱，面對收支安排與財務分配，能理性分析、精準管理，讓資源發揮最大效益。「搜狐網」命理文章分析，四生肖帶有這類特質，不僅為個人帶來穩定與安全感，也能為家庭累積長遠的發展基礎。

生肖龍女

屬龍女性天生帶有強烈的領導氣場，格局大、眼光長遠，不會拘泥於眼前小利。她們做事有遠見，懂得布局未來，是具備成為領導者潛質的人。面對機會時果斷出手，面對風險也能迅速判斷，這種決策力讓她們在職場或創業中更具優勢。

在事業發展上，屬龍女具備統籌能力與責任感，能吸引優秀人才並帶領團隊前進。她們抗壓性強，遇到困難反而更能激發潛力，財運也隨著實力穩步提升。早年打基礎，中年後事業與財富往往同步上升，屬於能掌權又聚財的人生格局。

生肖虎女

屬虎女性個性果斷直接，行動力強，是典型的實幹型人物。她們不喜拖延，想到就做，目標明確且執行徹底，因此常能搶得先機。面對競爭與挑戰，她們不退縮，反而越戰越勇，展現出強大的企圖心與韌性。

在事業上，屬虎女思維敏捷，善於快速分析局勢並找到解法，也很會識人用人。她們不依賴他人，喜歡靠自己打拚，逐步累積成果與財富。無論創業或經營事業，都能穩扎穩打，財運隨努力提升，人生走向富足且精彩。

生肖蛇女

屬蛇女性外表低調沉穩，內心卻極具智慧與洞察力，屬於深藏不露型人才。她們做事冷靜，有計畫且不衝動，總能在關鍵時刻做出精準判斷。這種內斂而強大的思考能力，使她們在複雜環境中依然游刃有餘。

在事業與投資方面，屬蛇女擅長分析局勢與掌握核心，能提前避開風險、抓住機會。她們一步一腳印累積資源，不急功近利，最終穩定建立自己的地位與財富。財運偏向長期累積型，晚年更顯富足安穩。

生肖雞女

屬雞女性精明幹練，對細節極為重視，具備優秀的理財與經營能力。她們做事有條理、講效率，能把每個環節都處理得妥當，是天生適合管理與經營的人。對金錢敏感，也懂得節制與規劃。

在人際與商業方面，屬雞女反應快、口才佳，善於建立人脈並抓住市場趨勢。她們不怕辛苦，願意腳踏實地經營事業，同時也能讓財富穩定增長，既會賺錢也會守財，一生財運穩定，生活多半富裕無憂。

生肖運勢

上一則

移植紅蘿蔔幼苗時怕損傷 家中這個廢棄物竟能幫上忙

下一則

Instagram測試付費會員制 「隱身看限動」成亮點

延伸閱讀

4生肖待人和善不貪多 4月職場運翻身

4生肖待人和善不貪多 4月職場運翻身
3生肖迎10年一遇財運 鼠正財收入成長、他事業步步高升

3生肖迎10年一遇財運 鼠正財收入成長、他事業步步高升
3星座後勢看漲 獅子找回職場存在感、他穩中求進受重用

3星座後勢看漲 獅子找回職場存在感、他穩中求進受重用
四生肖不為錢求圖利「只圖一顆真心」 他最心軟善良

四生肖不為錢求圖利「只圖一顆真心」 他最心軟善良

熱門新聞

華人網友分享同事小孩大學畢業後進入好市多上班，薪水和職涯發展引起討論。好市多示意圖，非新聞當事者。(路透)

大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯

2026-03-23 21:25
皮膚科醫師指出，隨年齡增長，皮膚油脂分泌會減少，若太頻繁洗澡可能使得皮膚乾燥，導致皮膚變薄，因此過50歲後不一定要每天洗澡。洗澡示意圖。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com）

醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要

2026-03-25 18:25
網友們分享遇到班機延誤時，如何更快訂到新的航班方法。圖為26日紐約拉瓜地亞機場排隊人龍。(美聯社)

班機延誤別傻站在櫃台等 網教一招快速自救

2026-03-26 20:25
生肖雞擅長觀察細節，並具備快速行動的特性，在機會出現時往往能搶得市場先機。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Sam Lion）

4生肖4月財運看俏 他對市場即時反應賺更多

2026-03-23 22:25
李昌鈺擁有「神探」、「現代福爾摩斯」等美譽，獲得的獎牌數不盡，辦公室牆上掛的只是其中部分。（本報檔案照/許振輝攝影）

除了眼睛 所有器官都捐出…讓證據說話 李昌鈺的神探人生

2026-03-27 17:25
因負擔不了每個月的高額房租，美國佛羅里達州一對夫婦選擇住進飯店的單人房。（圖／AI生成）

不租房了 佛州夫妻「住飯店」每年省逾1.2萬 含水電還有客房服務

2026-03-29 22:20

超人氣

更多 >
全紅嬋回應體重問題落淚：巴黎奧運後一度想過退役

全紅嬋回應體重問題落淚：巴黎奧運後一度想過退役
護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？

護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？
紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管
中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元

中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元
「出生公民權」最高院將對決 台灣移民女兒王德棻領銜

「出生公民權」最高院將對決 台灣移民女兒王德棻領銜