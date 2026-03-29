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大谷球衣造型飲料杯賣74.99元被罵太貴 道奇降價+全季續杯

記者陳宛晶／即時報導
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道奇隊本季推出大谷翔平球衣造型飲料杯，因售價高達74.99美元被罵爆。（路透）
道奇隊本季推出大谷翔平球衣造型飲料杯，因售價高達74.99美元被罵爆。（路透）

道奇隊本季推出大谷翔平球衣造型飲料杯，因售價高達74.99美元被罵爆，球團調降售價且修改續杯規定，從購買當天無限續杯改成全季無限續杯。

▲ 影片來源：x平台＠SutefunnyGirl（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

該款杯子以大谷翔平的球衣為造型，正面印有「Dodgers」和「17」，背面則是「OHTANI」和「17」，球衣扣子、球褲皮帶等細節也都在杯身上呈現，公布之初就因高達74.99美元的售價引起熱議，質疑把球迷當「盤子」，甚至有人吐槽：「翔平最好自己來幫我補滿杯子，才對得起那個價格吧！」

隨著球迷罵聲連連，道奇將杯子售價下修為68.99美元，後面的備註則將「購買當天無限續杯」改成「2026年球季免費續杯」。

▲ 影片來源：x平台＠@michaeljduarte（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

就有媒體計算，道奇的其他款普通杯子售價11.99美元，只要進場6場以上且都記得攜帶大谷杯子到場使用免費續杯福利，都能喝回本。

道奇

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