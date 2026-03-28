從不看書到寫日記 反送中青年獄中記下高牆內意義

「那些日子，我一直想要變得更好」的書是集結了阿J在獄中的書信，也收錄了一些他的手稿，字體工整。(中央社)

因參與2019年反送中 運動被判暴動罪成立的阿J，在約2年牢獄生涯中，從昔日不愛看書，到執筆寫下這段曾經以為撐不過去的日子，更意想不到會出版成書。阿J說，坐牢「賺了」不少時間思考、沉澱、看書，更上了自省的一課。

現在接近30歲的阿J，2019年時是一位大學工讀生，因參與反送中運動被判暴動罪成立。

從小沒有看書習慣的阿J，在鐵窗下沒有多媒體的誘惑，漸漸踏進了書本的世界，感受到個中滋味。阿J開始書寫，是因為一位有媒體背景的囚友，在牆內常常寫作，令他也受到感染。

每晚監倉都準時關燈，阿J則伏在床上拿出單行簿，借微弱的燈光記下獄中的一點一滴和當時的想法。因獄中規例不允許以日記形式作記錄，所以他沒有在每篇日記寫上日期。

阿J料不到，單行簿上密密麻麻的文字，出獄後被出版社集結成書出版，名為「那些日子，我一直想要變得更好」。

2019年反送中運動後，被判暴動罪成立的阿J，在獄中寫下反思及感想。(中央社)

書中記錄了不少阿J與自己真摯的對話，以及對牢獄生涯的體驗，他寫道：「我以為時間過得很慢，以為自己撐不下去，結果是出人意料的」、「坐牢很壞嗎？我賺了很多，思考的時間，沉澱的時間，看書的時間，自省的一課，還有一程免費的直升機旅途」、「這一關我都撐得過去，應該沒甚麼撐不過去了。我不把這次的經歷看成不幸，我當成一種磨礪，磨練耐性的修行」。

阿J表示，猶記得第一天進入監獄時感到很恐慌，不知道會遇到什麼人。後來他曾被轉移到不同的監獄，遇到人生中從沒遇過的人。有些人的話題不是黃賭毒，就是吃喝玩樂；有毒販在世界不同地方坐過牢，說在香港出獄後仍要幹一番大事業。

阿J直言，自己跟他們的價值觀有很大差異，在獄中就像是全天候上課，有好榜樣也有壞榜樣，他告訴自己，最重要是懂得分辨。

阿J說，在獄中最多的就是時間，會不時反思人生，有什麼做對了，有什麼做錯了，怎樣可以令自己變得更好，「就像在腦中寫悔過書一樣，叫自己不要再重蹈覆轍」。

從自由的世界進入高牆內，阿J笑言享受過「免費的直升機旅途」，就是因為他病得嚴重，要從遙遠的監獄送到醫院。但他說，穿著囚衣、戴著鎖銬坐在醫院內，承受著路人奇異的目光，非常難受。另一次他到醫院覆診，坐上俗稱「鐵甲威龍」的囚車，當車門一關上，伸手不見五指，也無法看到窗外的情況，令他感到恐懼。

阿J說，能撐過約2年的牢獄生活，最重要是家人及獄中有相似經歷的人的扶持。年邁的父母長途跋涉到獄中探望，有親友經常寫信給他，姊姊探望他時說：「我覺得你真的成熟了。」那時他高興得無法形容，覺得自己沒有白費這段光陰。

出獄那天，阿J很不捨得獄中好友，同時要重新面對現實的世界。阿J直言起初很不習慣，「在地鐵車廂內我覺得自己跟其他人不一樣，我好像要扮他們，扮一個正常人過普通生活」，就連用八達通（即台灣悠遊卡）乘車也感到陌生。

阿J又說，朋友非常關心他，但他跟朋友聊天時，聽不懂他們的潮語，像與他們有一種隔閡。反而見到出獄的好友時，感到終於可以做回自己。

阿J花了約一至兩個月的時間才適應現實世界，現在找到一份有關資訊科技的工作。被問到有沒有考慮移民，阿J說沒有，「因為我很喜歡香港」。