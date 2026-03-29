3星座年紀愈大愈頑固 他死腦筋覺得自己是老大

三星座在年齡增長後，更容易出現「我行我素」的自我中心傾向。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Polina）

一般認為，年輕時或許較為單純、隨和，但隨著年歲增長，許多人性格容易出現「固執化」的傾向。甚至有說法指出，人到老年會逐漸回歸如孩童般的狀態，只是這種「回歸」並非天真，而是慾望與價值觀都變得更加突出。即使多數人自認「我才不會變成那樣」，但實際上，性格轉變往往是在不知不覺中發生。日本媒體「占TV」解析，有三星座在年齡增長後，更容易出現「我行我素」的自我中心傾向。

第1名：摩羯座

摩羯座從年輕時期便相當在意社會評價，格外重視自己是不是足夠體面。隨著年齡增長，他們多半累積了豐富經驗並建立一定事業基礎，也因此更加強化「資深者」的自我認同。在這樣的心態下，摩羯座容易產生「輪不到你指手畫腳」的想法，再加上本身對上下關係敏感，使其固執程度逐漸提升，甚至對許多事情都變得難以妥協。

第2名：天秤座

向來以圓融著稱的天秤座，習慣配合他人、維持和諧關係，因此往往存在「表面自我」與「內在自我」的落差。隨著年齡增長，人們的欲望會逐漸集中，而天秤座過去壓抑的真實想法，也可能開始浮現。一旦內在自我強烈想要表達，便可能轉化為固執的態度。若出現嘴上附和「好啊好啊」，實際行動卻完全相反的情況，可能正是固執傾向逐步顯現的警訊。

第3名：巨蟹座

巨蟹座重視安全感與熟悉環境，對於長年維持的生活方式、人際關係及居住環境格外依戀。隨著年齡增加，他們希望「一切維持現狀」的心態會愈發強烈。即使外界告知「時代已經改變」，要接受新觀念與新方式，他們可能更加反彈。巨蟹座往往堅持「這樣就很好」，對變化採取抗拒態度，就算外在環境快速演變，巨蟹座可能仍選擇活在自己認同的美好舊時代。