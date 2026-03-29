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2026年最安全7款小車超值 價格都不到3萬元

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公路安全保險協會的Top Safety Pick+名單可作為挑選安全車款的參考。圖為2026年款Honda Civic掀背車。(美聯社供圖)
公路安全保險協會的Top Safety Pick+名單可作為挑選安全車款的參考。圖為2026年款Honda Civic掀背車。(美聯社供圖)

買車時除了看價錢、性能，車輛安全性也很重要，可以參考公路安全保險協會（Insurance Institute for Highway Safety）發布的Top Safety Pick+和Top Safety Pick名單，每年都會根據各尺寸的車輛進行多種測試，評選出最安全的車款。

公路安全保險協會主席哈基（David Harkey）說，今年他們要求汽車製造商在標準配備上提供後座乘客絕佳保護，以及防撞系統能更好地避免撞擊行人、與其他車輛發生高速相撞。今日美國報（USA Today）報導根據上述名單整理出7款最安全的小車，而且這些小車價格都不到3萬元。

1. 起亞（Kia） K4

2026年款Kia K4掀背車入選Top Safety Pick+，建議售價為2萬2290元，Kia北美總裁兼執行長尹承奎（SeungKyu Yoon，音譯）在新聞稿中表示，安全不是單一特色，而是所有車款的核心關注點。

2. 馬自達（Mazda） 3掀背車

入選Top Safety Pick+的Mazda 3掀背車，建議售價為2萬5550元，Mazda北美分公司的車輛安全策略總監莫里森（Jennifer Morrison）在新聞稿中表示，他們認同公路安全保險協會的理念，安全不應該以高價販售，致力於提供進階保護和Mazda聞名的愉快駕駛體驗。

3. Mazda 3轎車

入選Top Safety Pick+的Mazda 3轎車，建議售價為2萬4550元，Mazda的新聞稿表示，維持此一等級的表現不只是跟隨潮流或規範，而是Mazda深刻的安全哲學，以瞭解現實世界的風險並設計出避免事故傷害的車輛為優先考量。

4. 日產（Nissan） Sentra

入選Top Safety Pick+的Nissan Sentra，建議售價為2萬1590元。Nissan美洲區域資深副總裁李德（Chris Reed）在新聞稿中說，安全一直是他們的工作核心，團隊努力設計出在現實世界中表現優異的車輛。

5. 本田（Honda） Civic掀背車

入選Top Safety Pick的Honda Civic掀背車，建議售價為2萬7000元。Honda在新聞稿中表示，Civic和其他入選車輛顯現公司長期以來的「人人皆安全」（Safety for Everyone）理念，致力於促進所有用路人的安全。

6. 現代（Hyundai） Elantra

入選Top Safety Pick的Hyundai Elantra，建議售價為2萬3870元。Hyundai的新聞稿表示，這項認可彰顯Hyundai致力於達成汽車產業的最高安全標準。

7. 豐田（Toyota） Prius

入選Top Safety Pick的Toyota Prius，建議售價為2萬9745元。Toyota並未對入選發表評論。

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