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好市多雞肉捲熟食版或冷凍版誰更好吃？網掀論戰

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好市多美食區的雞肉捲很受歡迎，近期的推出冷凍雞肉捲在網路上掀起討論。圖為台灣好市多販售熟食。(讀者提供)
好市多美食區的雞肉捲很受歡迎，近期的推出冷凍雞肉捲在網路上掀起討論。圖為台灣好市多販售熟食。(讀者提供)

好市多的雞肉捲一直備受喜愛，對許多人而言，雞肉捲、1.5元的熱狗與大披薩都是美食區必買餐點，而近期好市多的冷凍版雞肉捲在網路上掀起熱烈討論，有不少網友認為冷凍雞肉捲嚐起來味道更豐富、雞肉更多，而且分量較小，一個人吃較無負擔；但也有網友表示對冷凍雞肉捲味道和美食區的不一樣很失望。

紐約郵報（New York Post）報導，科克蘭冷凍雞肉捲（The Kirkland Signature frozen chicken bake）一包六入，價格約14.99元，捲餅內含有經典的雞肉、起司、培根和凱薩醬，與美食區販售一份3.99元的雞肉捲相比，冷凍雞肉捲可以在家隨時熱來吃，有些人認為更美味。

專門創作好市多內容的網紅盧卡斯（Toshie Lucas）在Instagram上貼文說，她更喜歡冷凍雞肉捲，因為美食區賣的雞肉捲份量太大，她幾乎吃不完，冷凍雞肉捲一樣有飽足感，但大小更剛好，而且價錢更便宜。

盧卡斯說，冷凍雞肉捲感覺雞肉更多，醬料味道更豐富又不會顯得油膩，完美的大小很適合當午餐。下方許多網友紛紛留言贊同，一位網友表示，冷凍雞肉捲和美食區販售的相比似乎較不鹹、味道更豐富；另一位網友說，冷凍雞肉捲感覺比較不油、碳水化合物較少，但雞肉更多。

但也有網友表示，對冷凍雞肉捲和美食區的雞肉捲味道不一樣感到失望；另一位網友說，冷凍雞肉捲加熱後中間總是冷的。

美食區的雞肉捲無疑已經吸引一批死忠粉絲，認為這是到好市多必買的餐點，2020年好市多曾經暫時下架雞肉捲，引起顧客不滿。不同國家的好市多販售的雞肉捲也有在地化版本，如日本就有燒肉捲、台灣則是用蟹肉、蝦和蛤蜊製成的海鮮捲。

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