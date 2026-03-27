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想清潔木地板頑強汙垢 最佳解方藏在酒櫃裡

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伏特加因為成分單純，又含有可作為溶劑的酒精，因此適合用來清潔木地板。木頭地板示意圖。非新聞事件圖。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）
伏特加因為成分單純，又含有可作為溶劑的酒精，因此適合用來清潔木地板。木頭地板示意圖。非新聞事件圖。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

木地板如果髒了，只靠掃地和拖地常清不乾淨，廚房裡的油汙或飲料打翻後留下的黏膩無法被徹底清除，殘留的汙垢讓木地板看起來黯淡無光；如果想把木地板清理乾淨，別只想到用清潔劑，不妨去酒櫃尋找解方，像伏特加這樣的透明酒精可以軟化並清除頑強汙垢，讓髒汙被輕鬆去除。

House Digest報導，酒精是很有效的清潔劑，因為它能作為溶劑，分解如油脂、油漬和其他黏性殘留物等水無法去除的髒汙， 雖然用酒精清潔不能取代定期的掃地拖地，但對於偶爾出現的頑強汙垢能有出人意料的效果。

大多數的地板清潔方法和清潔劑依賴水加上溫和清潔劑，這樣的組合對每天的灰塵和髒汙有效，但對於不溶於水的物質如油就沒有太大作用，水分子無法附著於油的分子上，當你用拖把拖過油汙或其他不溶於水的髒汙時，看起來好像清乾淨了，但那只是水在髒汙附近散開，特別是水的溫度較高時。

伏特加是能溶解油汙的酒，這樣的效果完全基於科學原理。伏特加含有乙醇，也就是酒精，是很好的溶劑，這就是為什麼乙醇是市面上很多除油劑或消毒劑的主要成分，而伏特加的主要成分是乙醇和水，和深色的酒比起來過敏原較少，可以分解髒汙和快速揮發。

在某些方面，使用伏特加比用傳統清潔劑有更多好處。有些傳統硬木地板清潔劑依賴界面活性劑或添加香料，頻繁使用或使用過量會留下條紋或霧狀薄膜，但用伏特加不會留下痕跡，傳統清潔劑也會讓地板殘留化學物質，也含有更多過敏原。

使用伏特加清潔地板，只需要少許的伏特加和一塊抹布。不要直接把伏特加倒在地上，而是用抹布稍微沾濕，這樣能控制用量，避免地板太濕造成浪費。用沾過伏特加的抹布輕輕擦拭髒汙處直到汙漬鬆脫，或是讓伏特加在髒汙上停留幾分鐘瓦解汙垢再擦拭，之後再用乾淨的布快速擦拭就能去除殘留汙垢。

不過，使用伏特加清潔地板有幾點需特別注意。乙醇會溶解並去除某些地板漆，因此避免使用在塗漆的地板，另外也要記得不要用含糖量高的伏特加，因為糖分會讓地板黏黏的。最後，使用伏特加清潔前最好先在不起眼的角落先測試，確保不會有任何不好的效果再用於整個地板。

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