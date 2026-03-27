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以為存款綽綽有餘卻遇3意外 63歲主婦為錢出去打零工

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退休生活的安心感不全然取決於資產總額，面對意外時能否靈活應對才是關鍵。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）
退休生活的安心感不全然取決於資產總額，面對意外時能否靈活應對才是關鍵。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

許多人認為退休準備足夠存款即可，事實上，「只減不增」的老後基金一不小心就會見底。日本媒體「THE GOLD ONLINE」日前訪問一名63歲的全職主婦惠子女士（化名），她表示丈夫退休後，原以為只要靠年金和存款就能安穩生活，沒想到現實的轉變令她感到焦慮，決定出去工作。

惠子表示，她的丈夫原本是一名上班族，退休後兩人擁有的金融資產約5000萬日圓（約31萬美元）。由於房貸已經還清，生活費大多能由年金支應，因此身為全職主婦的惠子原本打算好好享受生活。

沒想到，丈夫退休後不久，生活便發生了變化。首先遇到的是房屋老舊需要維修，兩人花了數百萬日圓翻新外牆、屋頂以及廚浴設備。接著，丈夫的身體出現狀況，隨著看診次數增加，醫療費用也逐漸攀升。

不僅如此，惠子還要照顧自己的母親，看護費用也是一大負擔。起初惠子以為「還有存款所以沒關係」，但隨著存摺餘額減少，開始感到不安。

根據日本總務省公布的「2024年勞動力調查」結果，65歲以上長者的就業率呈現上升趨勢。高齡就業者增加的背後除了健康改善、工作型態多樣化，經濟因素也是原因之一。

一旦動用退休基金，基本上就不會再增加。惠子表示，「我以為只要靠手邊存款就能生活，但看到存款愈來愈少，真的很擔心能撐多久。」於是她決定外出工作。

惠子長年擔任全職主婦，加上年事已高，不知道自己可以做什麼。剛開始先做短期的打掃工作，如今她固定在外兼職，每週工作幾天，月領數萬日圓（不超過600美元）。雖然收入不高，但她明白只要能增加收入，多少可以減緩存款見底的速度。此外，走出家門讓生活有了重心，與人接觸也改變了她的心態，「在家很容易想東想西，現在心情變得樂觀許多。」

退休規劃通常建立在特定時間點的假設條件上。然而，現實生活中，這些假設條件會因醫療、長照和住宅等各種因素改變。退休生活的安心感不全然取決於資產或存款金額，面對意外時能否靈活應對才是穩定生活的關鍵。

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