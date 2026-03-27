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馬斯克SpaceX IPO玩法曝光 邀看火箭發射、30%股份分散戶

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馬斯克SpaceX IPO玩法曝光 邀看火箭發射、30%股份分散戶

編譯季晶晶／綜合外電
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SpaceX擬以非傳統IPO策略吸引投資人參與，包含開放參觀火箭發射並提高散戶配售比例。(路透)
SpaceX擬以非傳統IPO策略吸引投資人參與，包含開放參觀火箭發射並提高散戶配售比例。(路透)

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）正為太空探索技術公司SpaceX規劃一場顛覆傳統的首次公開發行（IPO）。這場有望成為史上規模最大的IPO，不僅在形式上打破常規，還可能將高達30%的股份優先分配給個人投資者，比率遠高於一般IPO的大約10%，藉此動員馬斯克龐大的粉絲與散戶基礎，支撐上市後的股價表現。

SpaceX此次IPO預計最快未來幾天向監管機構秘密遞件，可望於6月中旬、接近馬斯克生日時啟動，募資規模預計介於400億至800億美元間，將大幅超越2019年沙烏地阿拉伯石油巨擘沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）近300億美元的上市紀錄。

最引人注目的是，馬斯克計劃將大約30%的股份分配給散戶，該比率是一般IPO散戶配額的三倍。為執行此一策略，馬斯克已選擇美國銀行（BofA）負責處理散戶股票配售事宜。此一上市架構反映出，馬斯克試圖主動塑造股東結構與交易行為，強化散戶影響力。

SpaceX在IPO流程上也打破傳統由高管拜訪投資人的路演慣例。知情人士指出，馬斯克計劃邀請投資人親臨SpaceX設施，包括洛杉磯總部與佛州卡納維爾角發射基地，參觀製造流程甚至觀看火箭發射，讓基金經理與分析師「離開時願意下大單」。這與一般高層親自巡迴簡報的做法不同。

同時，SpaceX也考慮給予特斯拉股東，以及曾參與馬斯克收購推特（現稱X）一案的投資人，優先認購的待遇，並可能延長部分早期投資人的股票禁售期（lockup），避免上市初期賣壓湧現。此外，也有方案考慮對部分投資人取消傳統禁售期。

馬斯克過去已多次釋出讓特斯拉股東參與SpaceX投資的構想。知情人士指出，這次IPO也延續他的一貫風格，強調對散戶與支持者的回饋。SpaceX同時評估爭取納入大型指數如Nasdaq-100，若納入指數將能帶來大量被動買盤。

最終條件仍在調整中，相關方案尚未定案。

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