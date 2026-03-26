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「冬去春來」6看點 北漂群像接地氣 章若楠、林允選角內幕曝光

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「冬去春來」的選角也受到不少討論。（取材自豆瓣）
「冬去春來」的選角也受到不少討論。（取材自豆瓣）

近期陸劇市場再掀年代劇熱潮，由鄭曉龍、李昂執導，高滿堂、李洲編劇的「冬去春來」開播後迅速引發討論。綜合「搜狐」整理，該劇不僅首播收視突破3％，也因北漂群像、年代氛圍與演員表現受到關注。其中白宇飾演的徐勝利、章若楠與林允分別詮釋的庄庄、沈冉冉，都成為觀眾討論焦點，加上選角背景與角色契合度，也讓「冬去春來」被視為近期話題度較高的陸劇之一。

看點1：劇情聚焦90年代北漂群像

「冬去春來」以90年代北京一間名為「冬去春來」的小旅館為主場景，描寫一群外地年輕人在北京追夢、求生與彼此扶持的故事。劇情並未刻意走誇張衝突路線，而是從地下室生活、擺攤討生活、跑龍套、賣藝與失業等細節切入，呈現小人物在現實壓力下的掙扎與韌性。整體節奏明快，兼具生活感與情感張力，也讓不少觀眾認為年代劇少了懸浮感，多了真實質地。

看點2：白宇詮釋徐勝利成亮點

白宇在劇中飾演從山東辭職闖北京的徐勝利，角色帶有直率、倔強與重情義特質。綜合外界評價，他在處理角色的憨直感、責任感與關鍵時刻的挺身而出時，表現相對自然，也讓角色更具說服力。尤其從見義勇為到與庄庄合作擺攤等橋段，白宇將小人物的狼狽與溫暖兼顧，被認為是本劇重要看點之一。

看點3：章若楠轉型年代劇女主受矚目

章若楠此次飾演從溫州到北京追夢的庄庄，角色設定兼具開朗、堅韌與現實磨練後的清醒感。相較過往較常被貼上「甜妹」標籤，這次她在劇中展現出較強的生活感與成長感，角色遭遇失業與財務困境後，仍持續尋找出路，成為觀眾關注焦點之一。章若楠淡顏系長相，輪廓柔和，自帶一種未經雕琢的澄澈感，氣質和造型都完美復刻了90年代少女那種未被世俗浸染的純真底色。

看點4：林允飾演沈冉冉同樣吸睛

林允在劇中飾演懷抱明星夢的女演員沈冉冉，角色外在帶刺、內裡重情，具備鮮明反差。從前期略顯傲氣，到後續逐漸展現可愛與仗義的一面，人物變化相對明顯。外界認為，林允的明豔型外貌與角色設定契合，復古造型也提升辨識度，使她與章若楠形成不同氣質的對照。這種淡顏與濃顏並置的配置，也成為劇集視覺層次的一部分。

「冬去春來」的選角也受到不少討論。（取材自豆瓣）
「冬去春來」的選角也受到不少討論。（取材自豆瓣）

看點5：章若楠、林允選角背景掀話題

除了劇情本身，「冬去春來」的選角也受到不少討論。章若楠從平面模特兒轉入影視圈，早年因電影「悲傷逆流成河」受到關注，這次被認為成功拓展了戲路；林允則自「美人魚」出道後一路累積作品，近年逐步以不同角色建立表演辨識度。兩人在劇中分別代表溫柔堅韌與張揚鮮明的不同女性氣質，選角方向被認為與角色適配度高。外界也認為，這種「長相、氣質與角色設定一致」的配置，有助觀眾更快進入劇情。

看點6：群像戲與年代細節撐起整體質感

除了三位主演，「冬去春來」在群像刻畫與年代還原上也獲得不少好評。田雨、王彥霖、宋家騰等演員所飾演的旅館住客與周邊人物，各自帶有明確性格與生活困境，讓整部劇不只停留在單一主線，而是擴展出更完整的北漂眾生相。從綠皮火車、胡同廣告、地下室燈泡，到電話報平安、通鋪生活與養寵物排解孤獨等細節，都強化了90年代北京的生活氛圍。報導認為，該劇兼顧愛情線、群像線與年代感，是其能快速累積討論度的原因之一。

「冬去春來」開播後迅速引發討論。（取材自豆瓣）
「冬去春來」開播後迅速引發討論。（取材自豆瓣）

章若楠

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