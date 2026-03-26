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班機延誤別傻站在櫃台等 網教一招快速自救

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班機延誤別傻站在櫃台等 網教一招快速自救

世界新聞網／輯
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網友們分享遇到班機延誤時，如何更快訂到新的航班方法。圖為26日紐約拉瓜地亞機場排隊人龍。(美聯社)
網友們分享遇到班機延誤時，如何更快訂到新的航班方法。圖為26日紐約拉瓜地亞機場排隊人龍。(美聯社)

近期由於國土安全部的資金停擺，使得運輸安全管理局（TSA）大批員工辭職或缺勤，全美各地許多機場安檢大排長龍，導致不少旅客無法準時搭上原定班機，很多人可能選擇在報到櫃檯等待，恐怕要等上許久、也不一定如願訂到機票。Reddit上一位網友分享，排隊時可以同時打電話給航空公司客服，通常能更快取得新機票，該貼文引起熱烈討論，眾人紛紛分享自己的秘訣，如前往貴賓室求助或利用航空公司應用程式，可以省下數小時的排隊時間。

Travel + Leisure報導，一篇Reddit貼文中，網友們討論航班取消或延誤後的應對方法，最佳做法並非只在櫃檯排隊等候協助，等待時座位可能已經被前面的人搶走了，有網友表示拿出手機聯絡電話客服通常更有效率，可能還沒到櫃台，客服就能幫你重新訂好機票。另外網友也建議撥打國際客服電話，等待時間可能更短。

一位網友說，有線上客服的航空公司更好，比打電話更快、更方便。另一位網友說，可以到機場貴賓室向服務員尋求協助，處理航班延誤問題有奇效，建議買張一日通行證、刷信用卡，甚至直接買貴賓室會員，他一個月只搭一次飛機，但一年幾次很值得，好幾年來省下不少麻煩。

不論是打電話、面對面或線上諮詢，許多網友都表示獲得最佳服務的好方法就是保持禮貌。一位網友說，「良言一句三冬暖。」最後不妨下載航空公司的應用程式，可以協助線上重訂航班，有時甚至能獲得免費住宿或餐點，例如聯合航空的應用程式就提供自動重訂機票的選擇，航班延誤時還有追蹤行李的功能，旅客也可以訂閱電子郵件或簡訊通知，就能第一時間收到最新變化。

機票 飛行旅遊

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