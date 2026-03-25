常挑不到熟度理想的酪梨？從這三處可以簡單快速判斷

購買酪梨時，可以從外表顏色、凹凸紋理和輕壓感受果肉軟硬度來判斷熟度。酪梨示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Gil Ndjouwou）

酪梨 是營養價值極高的食物，富含維生素、膳食纖維和健康脂肪，對健康極有助益。不過，挑選酪梨並非易事，買到熟度不夠的酪梨也不用灰心，在室溫下存放後會自然變軟，也有一些催熟技巧；mashed報導，若想選好吃又熟度完美的酪梨，可以從顏色、果皮紋理和果肉硬度這三個關鍵指標來判斷，掌握這三要點就能常常買到接近最佳成熟度的酪梨，也可以運用這些技巧，根據自己的烹飪需求和食用時間，運用判斷力和經驗找到最適合自己的酪梨。

首先可以觀察果皮，這是避免選錯酪梨的關鍵。成熟的酪梨外皮顏色呈接近黑色的深綠色，根據不同品種，有時候會是深綠色並帶有黑色斑點。

一般來說，最好避免選購外皮已經完全變黑的酪梨，這代表已經完全成熟甚至過熟，需要盡快食用，但這樣的酪梨品質已開始下降。

用顏色判斷酪梨的熟度是一種簡單的測試方式，但不總是可靠，最適用於哈斯酪梨（Hass avocados），這個品種的酪梨會隨著變熟從淺綠色變成深綠色，貝肯（Bacon）或富爾德（Fuerte）這兩個品種即便完全成熟外皮都還是淺綠色。

第二是觸摸表面的凹凸。成熟的酪梨通常表皮凹凸不平，不該有明顯的凹痕，也不能看起來很乾癟。若外皮凹凸不平處塌陷或變黑則不用擔心，這通常是皮孔（lenticel）受損造成的，皮孔是植物組織中的大孔，在酪梨生長時促進氣體交換。對哈斯酪梨來說，皮孔的些微損傷對果肉品質的影響很小。

蟲害會在酪梨外皮造成粗糙、褐色如木栓的斑點，這也不會影響果肉。薊馬（Thrips）這種以植物為食的小昆蟲會啃食酪梨表皮的最外層，導致乾燥呈現褐色的疤痕組織，除非損害嚴重，否則薊馬造成的不美觀只是外觀問題而已。

另一方面，若酪梨的表皮光滑通常代表還未成熟，最好先不要買，或在預計食用前幾天至一周前購買。

第三是輕壓。理想情況下，酪梨被輕壓後應稍微下陷，若果肉還很堅實，代表還要再放一段時間才會完全成熟。若輕輕按壓後沒有任何明顯凹痕，代表酪梨已經過熟，果肉會持續軟化，超過理想的口感。