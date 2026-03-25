泡麵還能更好吃 許多人都犯錯的煮麵方式大公開

煮泡麵時不要一開始就把麵條撥開，才是讓它更好吃的關鍵。泡麵示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

在忙碌的午餐時間，或是疲憊回到家的日子裡，泡麵 可以快速上桌、方便又省時。網路上有很多文章或影片建議可以加各種五花八門的醬料和佐料，讓泡麵更豐富美味，但其實有一個「什麼都不用做」的小技巧，就能讓麵體本身變得更好吃，日本食譜網站「KURASHIRU」實測這個能讓泡麵升級的煮法，果然讓味道大幅提升。

許多人在煮泡麵時，下意識地一邊煮麵，一邊用筷子把麵條不停撥散，好像看到麵結成一團，總會忍不住去動它。但這是錯誤的做法，煮泡麵時不要一開始就把麵條撥開，才是讓它更好吃的關鍵。

正確煮法步驟：

1. 在鍋中加入包裝上標示的水量，將水煮沸後放入麵條。

2. 以中火加熱約1分鐘，這段時間不要撥開麵條，保持原狀。即使很想動它，也請忍耐。

3. 約1分鐘後，將整塊麵條翻面。

4. 到這一步才可以輕輕把麵條撥開。之後煮至剩餘時間結束，加入湯粉即可完成。

「不撥麵」真的有差嗎？為了驗證差異，「KURASHIRU」準備了兩碗泡麵進行比較：一碗是平常邊煮邊撥開的做法，另一碗則是使用這次的建議步驟。

首先是平常做法的泡麵，口感與味道都如同以往，表現正常。

接著是使用不撥麵的泡麵。外觀上兩者幾乎沒有差異，但實際品嚐後「差別非常明顯」，入口瞬間能感受到滑順的口感，以及更順暢的吞嚥感，差異一目了然。

交替品嚐後可以發現，平常撥開麵條的版本，麵條表面略顯黏稠，口感稍重；而使用祕訣的麵條則更加光滑、滑順。文章指出，這是因為在麵條還硬的時候就撥開，會在表面造成細微損傷，進而影響口感。

一個小動作就會影響泡麵成品的美味程度，喜愛嘗試各種品牌泡麵的人不妨試試。