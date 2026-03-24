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水槽異味堵塞元凶 這幾種食物別倒進廚餘處理機

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專家分享使用廚餘處理機的正確方法。倒廚餘示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Elevate）
專家分享使用廚餘處理機的正確方法。倒廚餘示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Elevate）

不少人會將吃剩的食物殘渣倒入廚餘處理機，但專家表示如果倒入高纖維食物、大塊食物、油脂或麵條等，處理機容易發生堵塞、故障；想讓機器有效率運作，不僅是使用時要維持水龍頭水流，還要定期以清潔錠或檸檬皮加冰塊清洗機器。

The Kitchn報導，水電公司Service Experts資深區域總監史汀格（Brian Stigner）說，使用廚餘處理機有一個黃金法則，就是別當成廚餘桶用，難以做成堆肥的食物殘渣都不要倒入處理機內。把處理機塞滿高纖維的食物會導致阻塞，而廚餘處理機的設計也無法應付大量流入水管裡的食物塊，更適合處理最後一點柔軟、可分解的食物碎屑。

家電製造商惠而浦（Whirlpool）的品牌經理庫奇瑪（Zack Kutchma）說，使用廚餘處理機時別忘記打開水龍頭，因為機器需要穩定水流才能有效運轉，透過水流分解食物並沖下排水管，否則食物會堆積在機器裡。另外要避免倒進油脂，會在水管內凝結產生異味和造成堵塞，義大利麵、蛋殼、骨頭、馬鈴薯皮和咖啡渣等也會造成堵塞，還讓清潔變得困難。

庫奇瑪說，建議定期清理處理機，讓機器維持在良好狀態，可以使用Affresh廚餘處理機清潔錠清除機器內和水管裡的細菌、皂垢和硬水殘留物，另一種選擇是放進些許檸檬皮和冰塊、打開水龍頭後讓機器運轉同時清洗。

水電公司Done Rite Services總經理班傑明（Jordan Benjamin）說，識別廚餘處理機出現故障的警訊包含流速變慢、水槽堵塞、運轉時產生奇怪的聲音、飄出異味，或是需要常常按重設鍵才能運作。因為處理機內有鋒利刀片，檢查時絕對要注意安全，沒有拔掉電源的情況下千萬不可把手放進機器內。

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