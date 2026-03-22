無意識習慣其實很傷 牙醫師示警快改掉9個用牙壞習慣

進食後口腔酸性增加，此時刷牙會加速琺瑯質磨損。牙醫建議早餐前刷牙，或餐後等待至少30分鐘，讓唾液中和酸性再清潔。(取材自Unsplash @Diana Polekhina)

牙醫表示，即使是出於好意的日常習慣，長期仍可能損害牙齒與牙齦。從刷牙過度用力到把牙齒當工具使用，這些看似微小的錯誤，可能在未來引發更大問題。據網站Real Simple報導，牙科專家指出，許多人在不自覺中傷害口腔健康，以下列出最應該改掉、容易傷害牙齒的壞習慣。

1. 咬硬物

咬筆蓋、咬指甲或咬冰塊，長期會磨損琺瑯質並產生細小裂縫，甚至需做牙冠或根管治療。牙醫哈利夫（Nicole Khalife）建議，若因壓力習慣咀嚼，可改用無糖口香糖或紓壓小物轉移注意力，特別對兒童與青少年有幫助。

2. 把牙齒當工具使用

用牙齒開包裝或瓶蓋，容易造成缺角、裂痕或斷裂，且可能傷及牙齦。牙醫孫杰（Jie Sun）指出，口中物品常帶細菌，也會提高感染風險。一旦出現深層損傷或修復物鬆動，多為不可逆，需進一步治療，強調牙齒應只用於進食。

3. 用嘴巴呼吸

長期口呼吸會降低唾液中和酸性的能力，增加蛀牙與牙齦發炎風險。孫杰表示，口呼吸還可能影響兒童臉部發育與咬合，且未過濾空氣易帶入過敏原與病原體。常見原因包括過敏、鼻阻塞與睡眠呼吸問題，應找出原因改善。

4. 過度使用美白產品

居家美白若過度使用，可能導致琺瑯質變薄、牙齒敏感與牙齦刺激。哈利夫指出，嚴重時恐造成永久敏感或牙齦萎縮，甚至需進行修復治療；若出現冷熱敏感或牙齦刺痛，應立即停止並就醫。

5. 頻繁吃零食

頻繁進食會讓口腔細菌產生酸侵蝕牙齒，增加蛀牙與牙齦發炎風險，嚴重恐致牙齦萎縮或牙根外露。出現牙齦出血、敏感或白斑為早期警訊。哈利夫建議固定進食時間，並選擇起司、堅果等較健康的點心。

6. 磨牙

夜間磨牙會逐漸磨損琺瑯質，導致牙齒變短、裂開，並可能引發顳顎關節疼痛。牙醫薩查爾（Sandip Sachar）表示，琺瑯質無法再生，建議透過減壓、減少咖啡因與酒精攝取，並配戴客製護牙套預防。

7. 刷牙太用力

過度用力刷牙會磨損琺瑯質並暴露象牙質，導致敏感與蛀牙風險上升。薩查爾建議使用軟毛牙刷，以輕柔畫圓方式清潔，避免來回用力刷洗。

8. 早餐後立刻刷牙

進食後口腔酸性增加，此時刷牙會加速琺瑯質磨損。孫杰建議早餐前刷牙，或餐後等待至少30分鐘，讓唾液中和酸性再清潔。

9. 不常使用牙線

忽略牙線會使牙菌斑堆積於牙縫與牙齦下方，導致發炎與萎縮。早期牙齦問題可逆，但蛀牙需治療。薩查爾建議每日使用牙線一次，若不習慣可改用牙線棒。

專家指出，維持規律清潔最重要。每天刷牙兩次並使用牙線一次，是預防口腔問題的基礎。哈利夫表示，許多長期問題能及早發現，往往來自於建立穩定的基本清潔習慣。