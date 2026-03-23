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5年遊遍32國 她分享人在異國安全又省錢5大秘訣

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27歲的法國女子五年來以背包客生活遊遍32個國家。背包客示意圖，非新聞當事人。(路透)
27歲的法國女子五年來以背包客生活遊遍32個國家。背包客示意圖，非新聞當事人。(路透)

法國旅遊網紅翁貝林（Ombeline Daragon）過去五年遊歷32個國家，但她並不富有，而是以背包客身分旅遊，最初離家時只帶2千元，她以最少花費探索各種新地點和體驗不同文化；翁貝林以這些年的背包旅行為傲，她從自己的經驗分享旅行秘訣，不論是前往繁華的大都市、還是遙遠的濱海小鎮，想安心旅遊、避免花冤枉錢，有幾個必定遵守的原則。

紐約郵報（New York Post）報導，27歲的翁貝林過去以背包客身分遊歷多國，一路上為了負擔開銷，她兼職過多份工作，包括作家、藝術家、礦場領班、修船工、廚師、互惠生和農場工人等多種工作，她說五年的背包客生活讓她瞭解到底抵達一個新國家的前24小時可能是夢想成真或步入地獄。

想要快樂旅遊，翁貝林說第一點是先下載目的地的離線Google地圖，如此就能隨時知道自己在哪，或是司機正在駛向何方，絕對別想著能依賴機場Wi-Fi，上飛機前就要先下載好離線地圖。

翁貝林說，第二點是從Holafly等品牌購買一日e-sim卡，這讓她到陌生國度的第一天就能取得地圖、翻譯應用程式和叫車服務。第三是抵達機場後預先叫好計程車，因為航廈裡的多數計程車司機收費都很高，預先叫車不僅更安全，收費也固定，不會一踏出登機口就被收「遊客稅」。

翁貝林說，第四項原則是不要透過自動提款機換外幣，透過銀行處理能獲得更棒的匯率，口袋裡能留下更多錢玩樂。最後一件事是到城市裡的商店購買實體SIM卡，會有更多方案可以選，流量方案更划算，價格遠低於機場裡的「遊客特別方案」。

▲ 影片來源：Instagram＠nypost（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

飛行旅遊

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