大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯

華人網友分享同事小孩大學畢業後進入好市多上班，薪水和職涯發展引起討論。好市多示意圖，非新聞當事者。(路透)

一名旅居美國的華人網友「腿不寧四處趴趴走」近日在小紅書發文，她分享與白人同事聊天時得知，對方剛大學畢業的兒子並未如外界想像進入Amazon、Microsoft等西雅圖 科技大廠，而是進入好市多 (Costco)工作，年薪約7萬美元。該網友坦言，自己第一時間有些意外，因為不少人一提到好市多，往往只想到會員制超市，但同事解釋，這其實可能是一條公司內部培養管理層的路線，年輕人先進入大公司、累積經驗，再慢慢往上走。

「腿不寧四處趴趴走」在文中提到，這名年輕人目前在西雅圖租一間studio(套房)獨自生活，以當地房租行情每月1500至2000美元來看，年薪7萬雖不算特別寬裕，但至少能自給自足。真正讓她印象深刻的，其實是同事身為父親的態度：沒有因為兒子沒進科技公司而焦慮，反而以「先進穩定大公司、慢慢累積經驗」為榮。她也因此感嘆，若放到不少亞洲家庭語境中，可能很容易被解讀成「讀了大學結果去超市」或「年薪才7萬」。

留言中支持這份工作的網友不少，普遍認為以剛畢業的新鮮人來說，年薪7萬美元已是不錯起點。有人直言，現在美國就業市場不輕鬆，尤其是新鮮人，能順利找到工作、還進到好市多這種大公司，已經相當理想。多名留言者也強調，好市多並不是外界想像中只有收銀、補貨的賣場，公司還有總部、採購、供應鏈、IT、財務、人資、藥局、旅行業務與加油站等多元部門，不少人推測該網友同事的兒子應是總部職位或管培生、輪調計畫，而非單純賣場時薪工。有網友更形容，這條路線屬於「細水長流型」，雖不像科技業起薪光鮮，但內部升遷穩、福利佳，長期未必輸給高壓又容易裁員的大廠。

但另一派網友則直言，若把地點放在西雅圖，7萬美元其實只能算「普通甚至偏緊」。有人指出，這座城市生活成本本就不低，即便華盛頓州沒有州所得稅，扣完聯邦稅、醫療保險 與其他支出後，實際可支配收入仍相當有限。也有人估算，若studio租金就要1500至2000美元，再加上吃喝交通，月光並不稀奇。更有網友把西雅圖拿去和紐約、灣區相比，認為若在紐約拿10萬美元、房租就可能一個月3600美元，相較之下西雅圖7萬雖不算慘，但也絕非外界想像中的「過得很滋潤」。還有人表示，中西部的7萬或許算不錯，在西雅圖則只是普通入門線。

討論中也出現不少把美國不同地區拿來對比的聲音。有西雅圖本地網友認為，對非科技業新鮮人來說，7萬本就是當地相對常見的入門薪資，不能拿西雅圖的Amazon、Microsoft、Meta等科技高薪當成所有人的標準。另有人拿灣區做比較，稱「灣區六位數還得分租一室一衛」，認為西雅圖至少還有機會獨租studio；也有人提到自己所在的小鎮，studio租金一樣能到1500至2000美元，反映高房租並不只是西雅圖、紐約或灣區專屬。這也讓不少網友感嘆，小紅書上的美國生活敘事常被高薪科技業主導，導致年薪7萬看起來像「很少」，但放回真實職場環境，其實已屬不少普通大學畢業生能接受的範圍。

除了美國不同城市比較，留言區也頻頻拿中國情境對照。有人認為，若放在中國家庭語境，孩子讀完大學進超市，確實很容易被質疑「怎麼不是體制內、醫生、律師、工程師」；也有人反駁說，現在中國家長的期待也早已被現實修正，只要孩子願意工作、能養活自己、不啃老，就已經值得高興。部分在海外的華人指出，對照中國大學生就業市場，畢業月薪8000元人民幣(約1161美元)其實已能打敗多數同齡人，因此不必對美國剛畢業7萬美元過度苛刻。還有網友直接拿中國企業舉例，稱好市多這種零售龍頭若放在中國，也類似不少人眼中值得爭取的大型零售或管培體系，不應只因為「超市」二字就低看一眼。