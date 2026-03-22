史上最貴零食 1根奇多賣破8.7萬美元 只因外型...

這根零食「奇多」以8萬7840美元的價格賣出，原因是這根奇多的外型與寶可夢的噴火龍極為相似。(美聯社)

知名零食「奇多」（Cheeto）是許多人喜愛的餅乾種類之一，不過近期有根奇多竟以高達8萬7840美元的價格賣出，原因是這根奇多的外型與寶可夢（Pokémon）的噴火龍極為相似，而前述拍賣價格也創下金氏世界紀錄、引起熱議。

「金氏世界紀錄」報導，這根鮮紅色、火焰辣味的奇多長8公分，輪廓與寶可夢的「噴火龍」極為相似，更被安裝在1張印有「奇多噴火龍」（Cheetozard）字樣的訂製寶可夢卡片上，最後再裝進一個特製的半透明盒子。

這根零食「奇多」以8萬7840美元的價格賣出，原因是這根奇多的外型與寶可夢的噴火龍極為相似。(美聯社)

據悉，這根奇多去年3月以驚人的8萬7840美元賣給一位匿名買家，如今又獲得金氏世界紀錄認證、成為「史上最貴零食」。

▲ 影片來源：X＠GoldinCo（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

負責拍賣這根奇多的拍賣行Goldin指出，「Goldin拍賣行專營稀有且獨一無二的收藏品，而這張『奇多寶可夢牌』正是如此。這張卡牌之所以如此有趣和獨特，部分原因在於它連接了2個粉絲群：寶可夢和奇多」。

史上最貴零食！1根奇多賣破280萬 只因外型「太像噴火龍」

TVBS新聞網